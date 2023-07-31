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DAÜ'de eylemler başladı! DAÜ BİR-SEN siyah çelenk koydu!

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DAÜ emekçisinin hayat pahalılığı ödeneği VYK ve Rektörlük tarafından gasp edilmiştir! 
DAÜ'de eylemler başladı! DAÜ BİR-SEN siyah çelenk koydu!

İşte DAÜ BİR-SEN'in yaptığı açıklama;

Uzun bir süreden beridir sendikamız üniversitemizdeki başarısız yönetim ile ilgili onlarca kez açıklamalar yapmış hem çalışanları hem de sorunlara çözüm bulması gereken tüm yetkili kurulları uyarmıştır. Bugün üzülerek görüyoruz ki 3 yılın başarısızlığının faturası DAÜ emekçisine kesilmiştir. Evet bugün DAÜ çalışanları yasal hakları olan hayat pahalılığı ödeneklerini alamamıştır. 

Neden alamadılar? 

3 yıldır Üniversitenin gelirlerinin azaldığı ile ilgili öngörüleri dikkate almaksızın tedbir almayarak, kurumumuzun bütçe açığını büyüterek, gözünü çalışanın maaşına dikerek, çalışanın ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primlerini yatırmayarak, ben yaparım olur algısı ile DAÜ’yü yönetmeye çalışan Rektörlüğün başarısızlığından dolayı alamamıştırlar. 

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Üniversitedeki yetkili kurullar ne yaptı? 

Hem ÜYK hem de Senato sorumlulukları olmasına rağmen yaşanan tüm başarısız sürece kayıtsız kalmış ve sadece izlemiştir. Üniversitemizdeki durum daha da vahim hale gelmeden, ÜYK ve Senato demokratik süreçleri çalıştırarak bir an önce kurumumuza sahip çıkmalıdır.  

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Siyasiler tarafından atanmış Üniversitenin en üst makamı VYK ne yapıyor? 

VYK ise son 3 yıldır tüm bu olumsuz gelişmeleri gördüğü halde sürece sadece seyirci kalmış, kurumun bu hale gelmesine adeta göz yummuş ve ortak olmuştur. DAÜ çalışanlarını maaşları üzerinden kamuoyu önünde itibarsızlaştırarak gözünü çalışanın maaşına dikmiştir. 2023 yılı bütçe taslağındaki dev bütçe açığını sorgusuz sualsiz onaylarak bugünlere gelmemize çanak tutmuştur. Şimdi de DAÜ emekçilerinin hayat pahalılığı hakkını gasp etmiştir. 

Tüm kamuoyu önünde açık çağrı yaparak tekrardan hatırlatmak isteriz. 

•          Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın, başarısızlığınız tüm çalışanlar tarafından görülüyor ve size güven duyulmuyor. Eğer halen kurumu düşünüyorsanız derhal istifa edip kurumun önünü açmanızı istiyoruz.    

•          VYK, ÜYK ve Senato hemen şimdi kuruma sahip çıkmalı ve gerekli adımları derhal atmalıdır.  Bu kötü gidişata artık sessiz kalmamalarını aksi halde, bu kötü durumun yaratacağı sonuçların daha da üzücü olacağını hatırlatmak isteriz.  

Yukarıda belirtilen hususlar nedeni ile VYK ve Rektörlüğe siyah çelenk bırakma eylemimiz gerçekleştrilmiştir.

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