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DAÜ’DE FİNANSAL FARKINDALIK VE GİRİŞİMCİLİK SÖYLEŞİSİ

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“Hayallerin için Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Tüyoları” başlıklı etkinlikte uzmanlar gençlere yol gösterdi.
DAÜ’DE FİNANSAL FARKINDALIK VE GİRİŞİMCİLİK SÖYLEŞİSİ

DAÜ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ FİNANSAL FARKINDALIK VE GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve bölüm çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Genesis IMC Agency organizasyonu ile Ceyhun Tunalı and Sons (CTS) şirketinin ana sponsorluğunda “Hayallerin için Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Tüyoları” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. 10 Aralık 2024 Salı günü, saat 13.30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide, Finansal Tasarruf Uzmanı Mert Başaran ve CTS Şirketler Grubu Direktörü Ceyhun Tunalı konuşmacı olarak yer aldı.

 

Yoğun ilgi gören etkinliğe, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy, DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya, DAÜ Öğrenci İşleri Koordinatörleri Doç. Dr. Yeliz Akıntuğ ve Yrd. Doç. Dr. Arzu Abiç, Döveç Şirketler Grubu Direktörü Burçin Döveç ve Four Vision Development Genel Müdürü Yusuf Korhan katıldı.

 

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersoy, etkinliğe katılım gösteren herkese ve etkinlik ana sponsoru olan CTS Şirket Direktörü Ceyhun Tunalı’ya teşekkürlerini ileterek, faydalı bir etkinlik geçmesini temenni etti. Ardından konuşan CTS Şirketler Grubu Direktörü Tunalı ise, finansal okuryazarlık konusunun oldukça önemli bir konu olduğuna değinerek, böylesi önemli bir konuda daha geniş bir kitleyi bilgilendirme amacıyla etkinliğe katkı koyduklarını ifade etti. CTS Şirketler Grubu Direktörü Tunalı, etkinliğin Kıbrıs’ta finansal okuryazarlığın geliştirilmesi adına atılmış olan ilk adım olduğunu vurguladı.

 

“Hayallerimizi Gerçekleştirecek Finansal Adımları Atmayı Öğrenmenin Zamanı Geldi”

Konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, “Öncelikle, böylesine değerli bir konuda bizlerle bilgilerini paylaşacak olan Mert Başaran'a ve bu etkinliği düzenleyen ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Yapılan araştırmalar Türkiye'de bireylerin yalnızca %24'ünün temel finansal okuryazarlık seviyesine sahip olduğunu gösteriyor. Bu oran, aslında hepimize ne kadar çok şey öğrenmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bugün burada, bütçe yapmaktan yatırım araçlarına, risk yönetiminden geleceğe dair ekonomik hedefler koymaya kadar birçok konuda bilgiler edineceğiz. Mert Başaran'ın liderliğinde, hepimiz için hayallerimizi gerçekleştirecek finansal adımları atmayı öğrenmenin zamanı geldi. Hepinize keyifli ve kendinizi geliştireceğiniz faydalı bir seminer diliyorum.” dedi.

 

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen söyleşide Finansal Tasarruf Uzmanı Başaran gençlere yönelik tasarruf ve yatırım alışkanlıkları üzerine pratik tavsiyelerde bulunurken, finansal bağımsızlık için bilinçli harcama ve birikim yapmanın önemine vurgu yaptı. CTS Şirketler Grubu Direktörü Tunalı ise, girişimcilik hikayesi ve iş dünyasındaki deneyimlerinden bahsetti.

 

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç ve CTS Şirket Direktörü Ceyhun Tunalı tarafından konuk Mert Başaran’a çiçek, plaket ve hediye takdiminde bulunulması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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