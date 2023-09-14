DAÜ'de hareketli saatler... Senato devreye giriyor.. Hocanın'ın istifası isteniyor...

DAÜ'de VYK muhtırası sonrasında hareketli saatler yaşanıyor... Senato devreye giriyor.. Hocanın'ın istifası isteniyor...
Detay Özel Haber
DAÜ'de VYK'nın Rektör Aykut Hocanın'a muhtırasından sonra Senato üyelerinin de Rektör Hocanın'ın istifasını istemeye hazırlandıkları öğrenildi.
Senato üyelerinin yeni Rektörün belirlenmesi içi eğilim yoklamasının yapılmasını talep etmesi bekleniyor.
DAÜ'de uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor.
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