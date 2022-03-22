DAÜ’de Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Panel Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Hukuk Fakültesi tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Kişisel Verileri Koruma Kurullarının Hakkın Korunmasındaki Rolü” konulu panel düzenlendi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen panelde, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Turhan, kişisel verilerin korunması konusunun oldukça önemli bir konu haline geldiğini vurguladı.
Panelde Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Hürol Mear konuşma yaptı.
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