DAÜ’de lise öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Atölye Çalışmaları” devam ediyor. Ülke genelindeki liselerden 1200’ü aşkın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı Atölye Çalışmaları, 25 Şubat 2019 Pazartesi günü, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde yapılmaya başlandı. Söz konusu atölye çalışmaları bölgelere göre 26 Şubat ve 4 Mart 2019 tarihlerinde de devam etti.

Atölye Çalışmaları’nın üçüncü gününe Güzelyurt ve Lefke Bölge okullarından Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Kurtuluş Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi ve Lefke Gazi Lisesi öğrencileri katıldı. Öğrenciler, tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yaptı.

45 Farklı Konu

Atölye çalışmaları 5 Mart 2019 tarihinde İskele Bölge okullarından Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Erenköy Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi öğrencileri, 11 Mart 2019 tarihinde Lefkoşa Bölge Okullarından Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Levent Koleji, Ted Koleji ve Değirmenlik Lisesi öğrencileri ile devam edecek.

45 farklı konuda gerçekleştirilecek olan Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin varolan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Konular arasında Torna Tasfiye Atölyesi’nde Klasik Parça Üretim Teknikleri ile İlgili Bilgilendirme, 3 Faz Sistemleri Uygulamaları, Robotlu Üretim ve Bir Optimizasyon Uygulaması, Alice 3.0 ile Oyun Programlama, Malzeme Laboratuvarı Taze Beton Çökme Deneyimi, Zemin Mekaniği Laboratuvarı Drenajsız Kayma Dayanımı Deneyi, Kıbrıs Sorunu, İş Kurma Oyunu, Borsa Oyunları, ABD- Çin Ticaret Savaşları, Isı Pompasının Yaptığı İş İle Mekanik İşin Korunumu Prensibinde Eşitliğin İspatı, Acid- Base Titration, Çeviride Yerelleştirme Teknikleri: Reklam Çevirileri ve Dijital Oyun Çevirileri Örneklerinin Analizi, Çeviri Sektöründe Kullanılan Yazılım Programlarının (memoQ ve SDL TRADOS) Tanıtımı, Bilişsel Psikoloji, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, İnsan Hakları, Spor Hukuku ve Hukuk Kliniği, Tasarla – Üret - Kullan, Mimarlığın Tüm Dilleri, Sanal Mekanda Çekim, Sosyal Medya Fotoğrafçılığı, Moda ve Markaların Dansı, Farkındalık Etkinliği (Yaşam Gerçekleri ve Özel Eğitim), Çoklu Zeka ve Kariyer Seçimi, Yaratıcı Düşünme ve Estetik Etkinliği, Kendi Videomu Çekiyorum (Video Geliştirme), Yeni Nesil Öğrenci Rolleri, Liderlik, Bedenimiz ve Orff Çalgıları ile Müzik Yapımı, Vücut Ağırlığı Denetimine Yönelik Değerlendirme, Sağlıklı Beslenmede Pişirme Koşulları ve Sakıncalı Yöntemler, Kassal Kuvvet ve Denge Değerlendirmesi, Temel İlk Yardım Uygulaması, İlaçların Etki Mekanizması, Klinik Biyokimya, Klinik Uygulamalara Giriş: Kardiyopulmoner Resüsitasyon (kalp masajı) Önemi ve Uygulamalı Eğitimi, Tıpta Biyokimyasal Analizlerin Önemi ve Uygulamalı Örneği (kan ve idrar tahlili), Gıda Destek Ürünleri ve Yanlış Uygulama Örnekleri, Tıbbi Mikrobiyoloji Analiz Yöntemleri, Destinasyon Yönetimi, Bilgisayar Destekli Önbüro Yönetimi, Mutfak Atölye Çalışması, Sosyal Medya ve Güvenlik, 3D Autocad ile Küçük Proje Uygulaması ile Animasyon Teknikleri ve Uygulaları yer almaktadır.

Öğrenciler ve Öğretmenler Ne Dedi?

Meral Sürücü–Güzelyurt Türk Maarif Koleji Son Sınıf Öğrencisi

Kampüsü çok güzel buldum. Oldukça yeşil alan var. Hayalimdeki kampüs ortamı. Mezun olunca Hukuk Fakültesi’nde okumak istiyorum. Atölye çalışmaları çok güzeldi. Hukuk Fakültesi hayalim ve tek hedefim. Ders ortamı da çok iyiydi. Mezun olduktan sonra öncelikli olarak Türkiye’yi tercih edeceğim ancak Kıbrıs’ta okuyacak olursam tercihim kesinlikle DAÜ olacak.

Hatice Kala – Güzelyurt Türk Maarif Koleji Son Sınıf Öğrencisi

Mezun olunca Hukuk Fakültesi’nde okumayı düşünüyorum. Daha önce çok fazla üniversite görmemiştim. Ancak DAÜ’nün gördüklerime kıyasla çok daha büyük bir kampüsü var. Bu bana göreolumlu. Tercihimde ise Türkiye’de istediğim üniversitelerden birine giremezsem kesinlikle DAÜ’yü tercih edeceğim. DAÜ’nün Kıbrıs’taki yeri zaten belli. Türkiye’deki birçok üniversiteden de daha iyi olduğunu biliyorum. Sırf İstanbul’da okumak için DAÜ kalitesinin uzağındaki bir okula da gitmeyeceğim.

Arif Ekici – Güzelyurt Meslek Lisesi Öğretmeni

DAÜ’ye bu organizasyon için çok teşekkür ediyoruz. Elektrik Mühendisliği çok güzel bir bölüm. Burada öğrencilerimizle kampüsü gezdik ve uygulamalara katıldık. Bizim için faydalı olduğuna inanıyorum.

Adem Bingöl – Güzelyurt Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

Öncelikle geziyi düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kampüsü çok beğendim. Bilgilendirmeler çok iyiydi. Gelecekte kendime hedef belirlememe yardımcı oldu. Zaten lisemizde alanla ilgili temel bilgileri alıyoruz. Mezun olduktan sonra DAÜ’ye gelip teoriyi de alırsak daha yüksek yerlere gelebileceğimize inanıyorum. Mezun olunca Elektrik Mühendisliği’nde okumayı hedefliyorum. Önceleri DAÜ’yü hiç düşünmüyordum ama geziden sonra fikrim değişti. Şu an DAÜ’yü kesinlikle tercih edeceğim.

Şahin Kayralcı – Güzelyurt Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

Alanım zaten elektrikti. Üniversitede öncelikli olarak Elektrik Mühendisliği ya da Elektrik Teknisyenliği tercih etmeyi düşünüyorum. DAÜ’nün kampüsü çok güzeldi. Bizimle ilgilendiler. Bölüm de sevdiğim bir bölüm. Atölye çalışmaları güzeldi. Mezun olduğumda DAÜ’yü tercih etmeyi düşünebilirim.