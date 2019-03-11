DAÜ'de lise öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Atölye Çalışmaları” tamamlandı. Ülke genelindeki liselerden 1200’ü aşkın lise son sınıf öğrencisinin katıldığı Atölye Çalışmaları, 25 Şubat 2019 Pazartesi günü, 09:30 – 13:00 saatleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde yapılmaya başlandı. Söz konusu atölye çalışmaları bölgelere göre 26 Şubat, 4-5 ve 11 Mart 2019 tarihlerinde de devam etti.

Atölye Çalışmaları’nın son gününe Lefkoşa Bölge Okullarından Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Levent Koleji, Ted Koleji ve Değirmenlik Lisesi öğrencileri katıldı. Öğrenciler, tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yaptı.

45 FARKLI KONU

45 farklı konuda gerçekleştirilecek olan Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin varolan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Konular arasında Torna Tasfiye Atölyesi’nde Klasik Parça Üretim Teknikleri ile İlgili Bilgilendirme, 3 Faz Sistemleri Uygulamaları, Robotlu Üretim ve Bir Optimizasyon Uygulaması, Alice 3.0 ile Oyun Programlama, Malzeme Laboratuvarı Taze Beton Çökme Deneyimi, Zemin Mekaniği Laboratuvarı Drenajsız Kayma Dayanımı Deneyi, Kıbrıs Sorunu, İş Kurma Oyunu, Borsa Oyunları, ABD- Çin Ticaret Savaşları, Isı Pompasının Yaptığı İş İle Mekanik İşin Korunumu Prensibinde Eşitliğin İspatı, Acid- Base Titration, Çeviride Yerelleştirme Teknikleri: Reklam Çevirileri ve Dijital Oyun Çevirileri Örneklerinin Analizi, Çeviri Sektöründe Kullanılan Yazılım Programlarının (memoQ ve SDL TRADOS) Tanıtımı, Bilişsel Psikoloji, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, İnsan Hakları, Spor Hukuku ve Hukuk Kliniği, Tasarla – Üret - Kullan, Mimarlığın Tüm Dilleri, Sanal Mekanda Çekim, Sosyal Medya Fotoğrafçılığı, Moda ve Markaların Dansı, Farkındalık Etkinliği (Yaşam Gerçekleri ve Özel Eğitim), Çoklu Zeka ve Kariyer Seçimi, Yaratıcı Düşünme ve Estetik Etkinliği, Kendi Videomu Çekiyorum (Video Geliştirme), Yeni Nesil Öğrenci Rolleri, Liderlik, Bedenimiz ve Orff Çalgıları ile Müzik Yapımı, Vücut Ağırlığı Denetimine Yönelik Değerlendirme, Sağlıklı Beslenmede Pişirme Koşulları ve Sakıncalı Yöntemler, Kassal Kuvvet ve Denge Değerlendirmesi, Temel İlk Yardım Uygulaması, İlaçların Etki Mekanizması, Klinik Biyokimya, Klinik Uygulamalara Giriş: Kardiyopulmoner Resüsitasyon (kalp masajı) Önemi ve Uygulamalı Eğitimi, Tıpta Biyokimyasal Analizlerin Önemi ve Uygulamalı Örneği (kan ve idrar tahlili), Gıda Destek Ürünleri ve Yanlış Uygulama Örnekleri, Tıbbi Mikrobiyoloji Analiz Yöntemleri, Destinasyon Yönetimi, Bilgisayar Destekli Önbüro Yönetimi, Mutfak Atölye Çalışması, Sosyal Medya ve Güvenlik, 3D Autocad ile Küçük Proje Uygulaması ile Animasyon Teknikleri ve Uygulaları yer almaktadır.