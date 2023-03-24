DAÜ'de Maaşlarda kesintiyi Dr. Erdal Özcenk de doğruladı! Rektör Hocanın nereye koşuyor?

DAÜ'de Maaşlarda kesintiyi Erdal Özcenk de doğruladı! Rektör Hocanın nereye koşuyor?

Gazetemiz Detay'ın bir süredir DAÜ'de büyük bir ekonomik kriz olduğu, 550 Milyon TL bütçe açığı oluştuğu ve çalışanların Maaşlarından Temmuz ayı itibarı ile kesinti yapılacağı haberlerini DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk doğruladı.

“Temmuz ayında az bir kesinti gerekebilir”

Haber Kıbrıs'a konuşan DAÜ VYK Başkanı Özcenk, çalışanların maaşlarının ödenmesiyle ilgili herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmayacağının sorulması üzerine, sorunun aşılmaması halinde yaz aylarında belki Temmuz ayı için az bir kesinti olabileceğini belirti."



SENDİKALARDAN HOCANIN'A TEPKİ

DAÜ Rektörü Aykut Hocanın'a üniversitede bulunan örgütlü akademik sendika DAÜ-SEN ile Personel sendikası DAÜ-BİRSEN açıklamaları ile tepki gösterip açıklamalar yayınladılar.

İlgili Haberler;