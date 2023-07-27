DAÜ’de TİS için yetkili sendika referandumu gerçekleştirildi

DAÜ Personel Sendikası (DAÜ-Per-Sen) Başkanı Erdal Altun yaptığı yazılı açıklamayla 24.07.2023 tarihinde DAÜ-Per-Sen ile DAÜ-Bir-Sen arasında gerçekleştirilen referandumda, DAÜ-Per-Sen’in 267 oy alarak yeni yetkili sendika olduğunu, DAÜ-Bir-Sen’in ise 235 oy aldığını duyurdu.
Altun , “Bu sonuçların ardından DAÜ-Per-Sen, 42/1996 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası gereği Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yetkili sendika oldu” oldu.
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