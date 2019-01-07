DAÜ’de trade master laboratuvar açılışı gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve İş Yatırım ortaklığı ile kurulan “Trade Master” Finans Laboratuvarı 7 Ocak 2019 Pazartesi günü, saat 11:00’de, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde gerçekleşen törenle açıldı.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eralp Bektaş,laboratuvarın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, 4. Endüstri Dönemi diye adlandırılan bu dönemde bilgi ve teknolojinin eğitim kurumlarına entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.DAÜ’nün geçen akademik yıl içerisinde Times Higher Education (THE)tarafından “İşletme ve Ekonomi” alanında dünyanın en iyi 250 programı arasında olma başarısına sahip olduğuna da değinen Prof. Dr. Bektaş, bu gibi girişimlerin ve çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Prof. Dr. Bektaş’ın ardından söz alan İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Rıza İhsan Kutlusoy, iş dışında en keyif alarak yaptıkları projenin “Trade Master” kampüs projesi olduğunu ifade etti. Projenin 6. yılında olduklarından bahseden Kutlusoy, DAÜ kampüsü ile birlikte 23. kampüse ulaşıldığını kaydetti. İş Bankası ve İş Yatırım’ın değerli yöneticilerini DAÜ’de görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise, İş Bankası ve yan kuruluşlarının DAÜ’nünher zaman yanında olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Açılacak laboratuvarın DAÜ’nün uluslararası çalışmalarında da etkin rolü olacağına inandığını kaydeden Prof. Dr. Necdet Osam, konuşmasının sonunda Kutlusoy’a katkılarından dolayı teşekkür ederek gümüş tabak takdiminde bulundu. Laboratuvar açılışının ardından tören kokteyl ile sona erdi.