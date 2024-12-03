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DAÜ’DE “ÜNİVERSİTELİ GÖZÜNDEN KIBRIS’TA ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Çocuk Hakları Kulübü tarafından “Üniversiteli Gözünden Kıbrıs’ta Çocuk Hakları Çalıştayı” gerçekleştirildi. DAÜ Hukuk Fakültesi’nde, 30 Kasım 2024 Cumartesi günü, 10.00-16.30 saatleri arasında düzenlenen çalıştayda; üniversiteye bağlı Psikoloji Öğrencileri Kulübü, Hukuk Kulübü, Özel Eğitim Kulübü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kulübü de paydaş olarak destek verdi.

Söz konusu çalıştayda açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Çocuk Hakları Kulübü Başkanı Zeynep Çopur, son zamanlarda basına yansıyan çocuk haberlerinin umut ve mutluluk yerine acı verdiğine dikkat çekti. Çopur, çocukların tedbirsizlik, bilgisizlik, liyakatsizlik ve merhametsizlik nedeniyle maruz kaldıkları muamelelerin, suistimallerin ve saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu olumsuz gelişmelerin, DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerini harekete geçmeye teşvik ettiğini belirten Çopur, bu tür sorunların bilgi ve farkındalıkla önlenebileceğini söyledi.

“Bu Çalışmaların Geleceğe Umut Olacağına İnanıyorum”

Ardından konuşan DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve DAÜ Çocuk Hakları Kulübü Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Can Azer “Bugün burada, toplumumuzun geleceği olan çocukların haklarını konuşmak üzere bir araya geldik. Bildiğiniz gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1996 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf oldu. Bugün burada, bu sözleşmenin gereklerinin ne ölçüde ve nasıl yerine getirildiğini tartışacağız. Çalıştay, bu amaç doğrultusunda büyük bir öneme sahiptir. Ancak bu çalıştayı daha da önemli kılan, çocukluk evresini yakın zamanda yaşamış olan üniversiteli genç arkadaşlarımızın bakış açısından ele alınarak yapılacak olmasıdır. KKTC’de çocuk haklarıyla ilgili kat etmemiz gereken yolu bugün burada değerlendireceğiz. Bu çalışmaların, geleceğe umut ışığı olacağına inanıyorum. Çalıştaya özveriyle emek veren herkese teşekkür ediyorum. Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak raporların, devletin ilgili yetkili ve mercilerine sunulacağını da buradan belirtmek istiyorum." dedi.

“Çalıştayda, Çocuk Hakları Konusundaki Artılarımızı ve Eksilerimizi Görme Fırsatı Bulacağız”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, çalıştayda gerçekleştirdiği konuşmasında, “Üniversitemiz Çocuk Hakları Kulübü tarafından düzenlenen 'Üniversiteli Gözünden Kıbrıs’ta Çocuk Hakları Çalıştayı'na hoş geldiniz. Dünyadaki tüm çocukların eğitim, sağlık ve barınma gibi hem sosyal hem psikolojik hem de fiziksel pek çok hakka sahip olduklarını biliyoruz. Günümüzde ne yazık ki, çocukların çeşitli psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarına, eğitim alamadıklarına üzülerek tanık oluyoruz. Bu nedenle bugün burada gerçekleştirilecek çalıştay nedeniyle büyük bir heyecan duyuyorum. Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak raporların gelecek için büyük bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Ülkemizde çocuklara ve çocuk haklarına verilen önemin, birçok ülkeye kıyasla oldukça iyi olduğunu biliyoruz. Bugün gerçekleştirilecek bu önemli çalıştayda, çocuk hakları konusundaki artılarımızı ve eksilerimizi görme fırsatı bulacağız. Çocuk Hakları temalı bu çalıştayın, engelli bireyler, kadın hakları gibi pek çok başka alanda da devam ettirilmesi gerektiğine inanıyorum. Toplumun varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi, adaletin sağlanmasına bağlıdır. Adaletin en önemli unsurlarından biri ise hakların bilinmesidir. Bu bağlamda, üniversite olarak topluma ışık tutmaya ve rehberlik etmeye devam edeceğiz. Çalıştayda emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen herkese içten teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından çocuk hakları konusunda bir panel gerçekleştirildi. Panelde; DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelik "Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 35. Yılında Başardıklarımız ve Başaramadıklarımız.", DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Yazgın “Okullarda Risk Altındaki Çocuklara Yönelik Psikoeğitimsel Müdahale Yöntemleri” ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Laden Asilzade tarafından "KKTC'de Çocuk Hakları Aktivizmi ve Savunuculuk" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

8 Farklı Masada Çocuk Hakları Tartışıldı

Panelin ardından 100’ün üzerinde katılımcı ile oluşturulan çalıştay masalarında 8 ayrı başlıkta çocuk hakları çerçevesinde konular tartışıldı. SOS Çocuk Köyü, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Kıbrıs Otizm Derneği, Mülteci Hakları Derneği, DAÜ Eğitim Fakültesi, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi’nden katılımcıların moderatör olarak yer aldığı çalıştay masalarında; “Aile Bakımından Yoksun veya Yoksun Olma Riski Barındıran Çocuklar”, “Özel Gereksinimli / Engelli Çocuklar”, “Kıbrıs’ta Yabancı / Mülteci / Sığınmacı Çocuk Olmak ve Haklara Erişim”, “Eğitim ve Gelişimde Çocuk Hakları”, “Yasal Boyutuyla Çocuk Hakları”, “Kurum ve Kuruluşların Çocuk Haklarına Bakış Açısı”, “Dijital Alanda ve Medyada Çocuk Hakları” ile “Psikososyal Destek Mekanizmalarına Erişim” konuları ele alındı. Ardından her çalıştay masasının temsilcisi, hazırlanan raporları katılımcılarla paylaştı. Etkinlik, katkı sunanlara Yrd. Doç. Dr. Can Azer tarafından teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.