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DAÜ'de yeni yapılan atamalarda "Amirlerin" personeli olmadığı ortaya çıktı!

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DAÜ'de yeni yapılan atamalarda "Amirlerin" personeli olmadığı ortaya çıktı!
DAÜ'de yeni yapılan atamalarda "Amirlerin" personeli olmadığı ortaya çıktı!

DAÜ'de yeni yapılan atamalarda "Amirlerin" personeli olmadığı ortaya çıktı!

DAÜ'de yaşanan dev bütçe açığına rağmen atamalar devam ediyor. 17 Mart tarihi itibarı ile Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından yapılan amir atamaları tepkiye neden oldu.

Yapılan Amir atamaları ile ilgili ise ilginç bir konu ortaya çıktı.

 

PERSONELLERİ YOK

Prof. Hocanın'ın Amir olarak atadığı 3 kişinin biriminde atanan amirlerin yöneteceği personel olmadığı ortaya çıktı!

Yeni yapılan ve 17B bareminden maaş çekecek olan Amirlerin herhangi bir personeli olmadığı ortaya çıktı.

Atamaların siyasi baskı üzerine yapıldığı öne sürülüyor.

 

3 YILDA BATMA NOKTASINDA

DAÜ'nün Aykut Hocanın döneminde adeta batma noktasına geldiği belirtiliyor. Yaşananlarda DAÜ VYK'nın da büyük rahatsızlık duyduğu buna rağmen karar almakta çekingen davrandığı belirtildi.

DAÜ'deki Aykut Hocanın'ın başarısız yönetimi sonucunda oluşan dev bütçe açığının oluşmasından sonra yapılan 26 yeni istihdam ve 17B bareminden yapılan 4 vekaleten atama DAÜ'nün adeta bir çiftlik gibi yönetildiğini ortaya koydu.

 

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