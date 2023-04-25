DAÜ'deki ekonomik sıkıntı Meclis gündeminde...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, Meclis Genel Kurulu’nda “Doğu Akdeniz Üniversitesi Hükümetin Gündeminde Yok” konulu güncel konuşma yaptı.

Döviz bazında meydana gelen gelir artışlarının yaşam kalitesine bir artı katmadığını ve buna enflasyon dendiğini ifade eden Şahali, Türk Lirası'ndaki değer kaybına işaret etti.

DAÜ’nün devlet üniversitesi olduğunun hiç unutulmaması gerektiğini kaydeden Şahali, üniversite için tehlikeli çanları çaldığını dile getirdi. DAÜ’de çok ciddi mali darboğazdan geçildiğini belirten Şahali, bunun yönetsel zafiyetten kaynaklandığını kaydetti.

Toplam öğrenci sayısı ile toplam harç ödeyen öğrenci sayısına değinen Şahali, öğrenci sayısının azaldığını dile getirdi. Öğrenci sayıları azaldığında iki faktörün devreye girdiğini anlatan Şahali, bunun sonunda itibar kaybı olabileceği uyarısında bulundu. DAÜ’de 2020 Şubat ayında yönetim değişikliği olduğunu ifade eden Şahali, kasasında 40 milyon dolarlık bir kaynağı olan üniversitenin, şu anda güncel geliri ile güncel giderini karşılamayan bir noktaya düşürüldüğünü söyledi.

Görev başındaki hükümetin göreve getirdiği Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu doğrudan sorumlu tutabileceklerini ifade eden Şahali, öğrenci kayıplardan doğrudan sorumluluğun rektörlüğe ait olduğunu belirtti. Şahali, Vakıf Yöneticiler Kurulu ve hükümetin ise buna paydaş olduğunu kaydetti.

Hükümetin kendi malı olan DAÜ’ye kol kanat germesi ve mali, idari yapısını güçlendirmesi için öncülük etmesi gerektiğini belirten Şahali, bu konunun hafife alınacak bir konu olmadığını ifade etti. Erkut Şahali, DAÜ’nün sahip olduğu akademik prestijin rekabet unsuru olarak değerlendirildiğini ifade etti.

DAÜ’nün ülkeye dair gerçek bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şahali, kolektif çaba ortaya çıkaracak bir sonuç çıkmasını temenni etti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Şahali’ye yanıt verdi. DAÜ’nün ortak değer ve gözbebeği olduğu görüşüne katıldığını ifade eden Çavuşoğlu, DAÜ ile ilgili katılmadıkları eylem olmadığını söyledi.

2016’ya kadar üniversitede öğrenci artışı olduğuna değinen Çavuşoğlu, her zaman öğrenci sayısı artsa bugün bu konuların konuşulmayacağını ifade etti. DAÜ’nün devlet üniversitesi ancak özerk olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, DAÜ’nün 550 milyona yaklaşan bütçe açığı olduğunu belirtti.

DAÜ’nün sıkıntılarını bildiğini ve paydaşlarla 4 kez toplantı yaptığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şu andaki beklentinin devletin oraya katkı yapması olduğunu söyledi. “DAÜ devletindir aslında halkındır. Biz DAÜ’yü hiçbir zaman yok olacak bir duruma gitmesine göz yumamayız” diye konuşan Bakan Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’ndaki yaklaşımın, üniversitenin paketi hazırlaması, ne yapacağını ortaya koyması bununla birlikte devletin de gerekli desteği vermesi şeklinde olduğunu söyledi.

Şu ana kadar kendisine herhangi bir paket gelmediğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, sendika ile de konuşarak, herkesin taşın altına koyması gerektiğini anlattığını kaydetti.

DAÜ’nün 40-42 kurucu hocası olduğunu ve 100 ile 120 bin TL arasında emekli maaşı aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, oluşan açığı devletin kapatmasının doğru olmadığını, kendi ayakları üzerinde bir üniversite yaratmak gerektiğini söyledi.

DAÜ’de nimet-külfet oranında tasarruf yapılması gerektiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, DAÜ’de alınması gereken tedbirler olduğunu, performansa göre maaş olması gerektiğini belirtti. Bunların yapılması gerektiğini Çavuşoğlu, DAÜ’ye kilit vurup gidilemeyeceğini vurguladı.

Bütçe gelirleri ile personel giderlerine uygun bir oran konulması gerektiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, DAÜ’ye öğrenci akışını sağlayabilmek adına herkesin seferber olması gerektiğini ifade etti. “Davul gümbür gümbür çalıyor” diyen Bakan Çavuşoğlu, tedbirler alınmazsa maaş ödenemeyecek duruma gelineceğini söyledi.

Devletin desteğinin de olması gerektiğini ancak buna karşın tedbirlerin de alınması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, bütçe-personel oranı konulacağını, öğrenci artışı için seferberlik ilan edileceğini anlattı. Çavuşoğlu, kurucu hocaların DAÜ’nün bütçesinden kurtarılarak, devlete aktarılması yasa taslağını savcılığa gönderdiklerini de belirtti.

3 yıl önce bu yapının sürdürülebilir olmadığını söylediğini ancak kendisine karşı yayın yapıldığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, “DAÜ hepimizindir. DAÜ’nün kurtarılması gerekiyor” dedi. “Emsalin üzerinde maaş ödeyelim diye batacak mıyız?” sorusunu soran Çavuşoğlu, tedbirleri hükümet ve Meclis olarak almaları gerektiğini kaydetti.

Sorunun kaynağına müdahale edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, 7 maddelik tedbirin yanında TİS’lerin Maliye Bakanlığı’nın onayıyla yapılması gerektiğini belirtti. Gelir-giderlerden taviz veremeyeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, DAÜ’nün sürdürülebilir yapıya gelmesi destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

CTP Milletvekili Filiz Besim’in yerinden sorusu üzerine Bakan Çavuşoğlu, tedbirler alınmadığı sürece DAÜ’de sürdürülebilir yapıya ulaşılamayacağını kaydetti.