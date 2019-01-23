DAÜ’den Enformasyon Dairesi çalışanlarına seminer

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bünyesinde yer alan Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM), ikna ve algı yönetimi konulu eğitim semineri düzenledi. KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim semineri, DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Uzman Öğretim Görevlisi, DAÜ TV ve DAÜ Radyosu Müdürü Şevket Serkan Şen tarafından verildi.

3 saat süren eğitim semineri sonucunda katılımcıların ikna ve algı yönetiminin temel prensiplerini anlayarak, kurumsal veya toplumsal ilişkilerini daha iyi yönetmeleri amaçlanmıştır. Bu bağlamda seminer konuşmacısı Serkan Şen, ikna ve iknanın temel prensipleri, ikna edici iletişim, ikna ve korku, sözsüz uyum sağlama, algı yönetimi süreci ve yöntemleri, sosyal medya ve algı yönetimi gibi konularla ilgili katılımcılara bilgi verdi.