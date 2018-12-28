DAÜ’lü öğrenciler noel’i kutladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis tarafından her yıl Hristiyanlar tarafından 25 Aralık tarihinde İsa’nın doğumu dolayısı ile kutlanan Noel kutlamaları için etkinlik gerçekleştirildi.

DAÜ’de öğrenim gören Hristiyan öğrenciler, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenen “Christmas and New Year 2019 Party” ile biraraya geldi.

Katılımın oldukça yoğun olduğu gecede öğrencilerin sergiledikleri dans gösterileri ve seslendirdikleri şarkılar geceye katılanlar tarafından beğeni topladı. Gece boyunca devam eden DJ performansının yanı sıra öğrenci birliklerinin gösterileri ve City Mall sponsorluğunda hediye çekilişleri gerçekleştirildi. Sahne dekorasyonu ve süslemeler ile muhteşem bir Noel organizasyonu yaşayan DAÜ’lü öğrenciler, geceden mutlu bir şekilde ayrıldılar.