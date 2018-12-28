  • BIST 90.435
  • Altın 216,823
  • Dolar 5,2662
  • Euro 6,0285
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

DAÜ’lü öğrenciler noel’i kutladı

» »
DAÜ’de öğrenim gören Hristiyan öğrenciler, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenen “Christmas and New Year 2019 Party” ile biraraya geldi.
DAÜ’lü öğrenciler noel’i kutladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis tarafından her yıl Hristiyanlar tarafından 25 Aralık tarihinde İsa’nın doğumu dolayısı ile kutlanan Noel kutlamaları için etkinlik gerçekleştirildi. 

DAÜ’de öğrenim gören Hristiyan öğrenciler, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenen “Christmas and New Year 2019 Party” ile biraraya geldi.

Katılımın oldukça yoğun olduğu gecede öğrencilerin sergiledikleri dans gösterileri ve seslendirdikleri şarkılar geceye katılanlar tarafından beğeni topladı. Gece boyunca devam eden DJ performansının yanı sıra öğrenci birliklerinin gösterileri ve City Mall sponsorluğunda hediye çekilişleri gerçekleştirildi. Sahne dekorasyonu ve süslemeler ile muhteşem bir Noel organizasyonu yaşayan DAÜ’lü öğrenciler, geceden mutlu bir şekilde ayrıldılar.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ MİKA’DAN MEZUN PLATFORMU: “EMU NETWORK”25 Aralık 2018 Salı 15:46
  • Şehitler DAÜ’de düzenlenen panelde anıldı24 Aralık 2018 Pazartesi 16:25
  • 4. Kemal Yücel araştırma onur ödülü DAÜ’ye geldi24 Aralık 2018 Pazartesi 15:55
  • DAÜ TSE iş sağlığı ve güvenliği denetlemelerinden geçti21 Aralık 2018 Cuma 13:40
  • “Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk” Konfersansı Düzenleniyor21 Aralık 2018 Cuma 13:33
  • DAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri, liselilere yönelik “Akran Zorbalığı Farkındalık Etkinlikleri” düzenledi20 Aralık 2018 Perşembe 17:08
  • Şehitler DAÜ’de düzenlenecek panelde anılacak20 Aralık 2018 Perşembe 16:48
  • Ana Haber Spikeri Cem Öğretir DAÜ’de eğitim verdi20 Aralık 2018 Perşembe 15:30
  • DAÜ Yeşilay Öğrenci Kulübü’nden bağımlılık konusunda farkındalığı artırma faaliyeti19 Aralık 2018 Çarşamba 17:10
  • DAÜ uluslararası basketbol turnuvası tamamlandı19 Aralık 2018 Çarşamba 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti