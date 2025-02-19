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DAÜ’lü Öğrencilerden Görme Engelli Çocuklara Lezzet ve Müzik Dolu Gün

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri, görme engelli çocuklar için pizza yapma atölyesi ve müzik dinletisi içeren anlamlı bir etkinlik düzenledi.
DAÜ’lü Öğrencilerden Görme Engelli Çocuklara Lezzet ve Müzik Dolu Gün

 

DAÜ’LÜ ÖĞRENCİLERDEN GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARA LEZZET VE MÜZİK DOLU GÜN

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu öğrencileri için anlamlı bir etkinlik düzenledi. DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) Başkanı ve DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir’in koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, görme engelli çocuklar için pizza yapma atölyesi ve gitar dinletisi eşliğinde bir konser organize edildi.

 

Eğlenceli ve Öğretici Atölye

Etkinlik kapsamında, gastronomi eğitimi alan şef adaylarının rehberliğinde çocuklar kendi pizzalarını hazırlamayı öğrendi. Eğlenceli ve öğretici atölye, gitar dinletisi eşliğinde şarkılarla daha da renklendi. DAÜ Müzik Kulübü üyesi gitarist Batuhan Kibritçi çocuklar için müzik odasında mini bir konser verdi. Ayrıca farklı müzik aletlerinin tanıtıldığı keyifli bir aktivite gerçekleştirildi. Projeye katılan DAÜ’lü öğrenciler, etkinlik sayesinde görme engelli çocuklarla daha iyi iletişim kurma konusunda önemli deneyimler kazandıklarını ifade etti.

 

“İnsani Değerler Açısından Büyük Bir Deneyim”

Yrd. Doç. Dr. Kandemir, etkinliğin DAÜ’lü öğrenciler için yalnızca mesleki değil, insani değerler açısından da büyük bir deneyim sunduğunu ifade ederek, projenin çocukların yaratıcı yönlerini desteklemeyi de amaçladığını vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Kandemir ayrıca, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu ile sürdürülen iş birlikleri için okul sorumlusu Ülkü Şah’a teşekkür etti.

 

Etkinliğin ardından dönemin DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır, fakültelerinin yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinci kazanmasına da büyük önem verdiğini belirtti. Doç. Dr. Haktanır, bu tür projelere her zaman destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurguladı.

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