DAÜ'nün Bankacılık ve Finans Konferans Bildirisi Springer'da yayımlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü tarafından 25 – 27 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan “3. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri” başlıklı konferansın bildirileri, uluslararası basımevi Springer’da yayımlandı.18 farklı ülkeden 180’e yakın bankacılık ve finans konusunda uzman akademisyenin katılım için başvurduğu konferansa, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası olmak üzere birçok saygın kurum destek verdi.

Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nesrin Özataç tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, uluslararası konferansın çok sayıda akademisyen ve bankacıyı KKTC’de bir araya getirerek ülkenin akademik yaşamına katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

YÜKSEK PRESTİJLİ YAYINEVİ

Konferans sonuçlarının derlenerek bir kitap haline getirildiğini belirten Doç. Dr. Özataç, söz konusu kitabın uluslararası yüksek prestijli yayınevi Springer ile anlaşma yapılarak basımının sağlandığını açıkladı.

Söz konusu kitapta şu konular yer alıyor: Küresel finans kriz sonrasında bankacılık ve finans konusundaki son araştırmalar, küresel finansal pazarlarda başlayan fırsatlar ve riskler, finans piyasalarının dalgalı olduğu dönemlerde Merkez Bankalarının uygulaması gereken etkin para politikaları, gözetim ve denetimin önemi, İslam Bankacılığı, mikro finans, sermaye piyasası ekonomik kalkınma ve enerji ekonomisi.