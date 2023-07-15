DAÜ'yü mali çıkmaza soktular şimdi de borcu borçla kapatmak için borçlanıyorlar!

DAÜ'yü 3 yıldır basiretsiz ve başarısız şekilde yöneten VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, 3 yılın sonunda oluşan 700 Milyonluk bütçe açığını borçlanarak çözmeye çalışıyor.

DAÜ'YÜ İPOTEK Mİ VERECEK?

DAÜ'yü mali çıkmaza sokan başarısız ve basiretsiz VYK başkanı olarak tarihe geçen ve Mağusa halkı tarafından iki kez sandığa gömülen Dr. Erdal Özcenk oluşan devasa bütçe açığını borçlanarak daha da içinden çıkılmaz bir hale sokacak ve DAÜ'nün bütçe açığına bu kez de faiz yükü bindirecek.

PARTİZANCA İSTİHDAM YAPMIŞTI

MÜNHAL 26 KİŞİLİK AÇILDI ,37 KİŞİ İŞE ALINDI

DAÜ'de geçtiğimiz yıl açılan münhallere yüzlerce genç müracaat ederken açılan 26 kişilik münhal için 37 kişinin DAÜ VYK onayı ile istihdam edilip kadrolandığı ortaya çıkmıştı.

DAÜ'de yüzlerce kadrosuz çalışan ise halen kendilerine verilen kadrolanma sözlerinin tutulmasını beklemeye devam ediyor.

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Basiretsiz ve başarısız yönetici olarak tarihe geçen Dr. Erdal Özcenk gazetelere yaptığı açıklamada borçlanacaklarını duyurdu.

Mali açıdan çok zor günler geçiren DAÜ'ye borcu güvenip de hangi bankanın vereceği? Bu borç karşılığında DAÜ'nün ise neyi ipotek vereceği? bilinmezliğini koruyor.