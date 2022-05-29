Demirhanda hırsızlık

28.05.2022 tarihinde, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete müşteri olarak giden N.R.(K-28) ve S.B.(K-31), toplam değerleri 5.761,84 TL olan muhtelif kozmetik ürünleri ile bayan giyim eşyalarını beraberlerindeki çantalar içerisinde koyup gizledikten sonra ödeme yapmadan market dışarısına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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