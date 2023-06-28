Dengesini Kaybedip Düştü

26.06.2023 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Girne’de, Gakul SHADDAH (E-40)’ın, merdiven üzerinde bir ikametgahın kiremitlerini değiştirdiği sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen 27.06.2023 tarihinde, kontrol maksatlı gittiği Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrolün ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş ve akciğerde su toplanması ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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