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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü, Cumartesi günü kutlanacak

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü, Cumartesi günü kutlanacak
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü, Cumartesi günü kutlanacak

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü, 1 Temmuz Cumartesi günü Gazimağusa ve Girne’de törenlerle kutlanacak.

Gazimağusa’daki  saat 09.00’da Zafer Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu,  İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından tören,  Sahil Güvenlik Gazimağusa Grup Komutanlığından Deniz Teğmen Aykan Osman Demir’in konuşmasıyla sona erecek.

GİRNE’DEKİ TÖREN

Girne’de Atatürk Anıtı önünde yer alacak tören de saat 09.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiir okunacak.

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