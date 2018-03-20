Türkiye gündemini olduğu kadar KKTC gündeminde de kendine yer bulan Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile ilgili iddialara KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş’tan açıklama geldi.

Denktaş, Türkiye’de 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın KKTC ile bir bağlantısının olmadığını söyledi. Denktaş, “Bu dolandırıcı bebenin KKTC ile ilişkilendirilmesini istemiyorum” dedi. Denktaş, olayın kendileriyle bir ilgisi olmadığını söylerken “Sürekli günah keçisi ilan ediliyoruz” serzenişinde bulundu. Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın’ın yüksek getiri vaadiyle topladığı paraların büyük kısmını Kuzey Kıbrıs’taki şahsi hesabına aktardığı belirlenmişti. Bu belirleme sonrası konuşan Denktaş, “Adı geçen oyunla binlerce kişi dolandırılmış, bizimle ne ilgisi var?” diye sordu.

‘BU DOLANDIRICI BEBENİN KKTC İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİNİ İSTEMİYORUM’

Çiftlik Bank adında bir tescilli şirketin olmadığını anlatan Denktaş, “Kuzey Kıbrıs sürekli günah keçisi ilan ediliyor. Bu dolandırıcı bebenin KKTC ile ilişkilendirilmesini istemiyorum. KKTC’den de oyun oynayan varsa, onların sorunu. Devletin İnternette oynanan bir dolandırıcılıkla ilgili bir sorumluluğu olamaz” dedi. Öte yandan Çiftlik Bank’ın 34 aracına el konuldu. Aralarında Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın eşinin de olduğu dört kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı yediye yükseldi. KKTC basınında son günlerde çıkan haberlerde, Çiftlik Bank’ın Mağusa Limanında legal olarak kiraladığı bir yerle birlikte yaklaşık 211 milyon TL’yi yurt dışına kaçırdığı iddia ediliyor.