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Derinya sınır kapısının açılmasına yönelik hazırlıklar

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Derinya sınır kapısının açılmasına yönelik çalışmaların ilerleme kaydettiği ileri sürüldü.
Derinya sınır kapısının açılmasına yönelik hazırlıklar

Politis gazetesi, Derinya sınır kapısının açılmasına hiç bu kadar yaklaşılmadığını, bunun sadece Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, sınır kapısının 1 Temmuz’a kadar hazır olacağı şeklindeki taahhüdünden değil, ara bölgede kalan 300 metrelik çalışmanın da ilerlemesinden kaynaklandığını yazdı.

Bölgeden çekilmiş fotoğraflarla desteklenen haberde, sınır kapıları arasındaki yol kısmının temizlendiğini, yolun toprakla döşendiğini ve asfaltlanmasının kaldığı belirtildi.

Kıbrıs Türk tarafındaki çalışmaların da son aşamasında olduğunu yazan gazete, sınır kapısındaki polis kontrol noktasının elektriği için ihaleye çıkıldığını, ihalenin 4 Temmuz’da kapanacağını, bunun da 1 Temmuz hedefini mümkün kılmadığını, her şeyin (bu tarihten) birkaç gün sonra hazır olacağını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca sınır kapısının kuzey bölümünde bir evin üstünde bulunan Türk askerine ait nöbetçi kulübesi konusunun hala daha açık kaldığını, bu konuda anlaşmaya varılmadığını öne sürdü.

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