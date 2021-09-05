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Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmi 'En İyi Uluslararası Film' seçildi

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Yönetmen Derviş Zaim'in Suriye'den Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini anlatan "Flaşbellek" filmi, ABD'de düzenlenen festivalden ödülle döndü.
Derviş Zaim'in 'Flaşbellek' filmi 'En İyi Uluslararası Film' seçildi

Kıbrıslı Yönetmen Derviş Zaim'in son filmi Flaşbellek, New York Bağımsız Sinema Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Film' seçildi.

"Flaşbellek" filmi, 2020'de 42. Cinemed (Montpellier) Film Festivalinde "Genç Jüri Ödülü"ne hak kazanarak, 12-19 Temmuz'da Fransa'da CCAS (Social Activities of Energy) adlı kurumun organizasyonu ile salonlarda seyirci ile buluştu.

Flaşbellek, Suriye'den Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarattığı dönüşüm hikayesini heyecan dolu bir serüven olarak anlatıyor.

Filmde, Arap sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri ile Ali Süleyman yer alıyor. İkiliye Husam Chadat ve Sara El Debuch eşlik ediyorlar.

2022'de sinemada gösterilecek

Görüntü yönetmenliği'ni Andreas Sinanos'un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel'in, müziğini Marios Takoushis'in yaptığı film, 2019'da Gaziantep ve Konya'da çekildi.

Film, festival süreçlerini tamamladıktan sonra 2022'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

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