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Detay Bugün Ne Manşet Attı? 17 Ekim 2020 Cumartesi
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Öldü sanıldı, ölmediği anlaşıldı, konduğu soğutucudan alınıp kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
Her üç kişiden biri çarşafını yılda yalnızca bir kez yıkıyor
Google'dan dile dolanan şarkıyı 'mırıldanarak' bulma özelliği
Trafik ışıklarında cam silen çocuk kamyon altında kalarak hayatını kaybetti
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Detay Bugün Ne Manşet Attı? 17 Ekim 2020 Cumartesi
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17.10.2020 08:31
Detay Bugün Ne Manşet Attı? 17 Ekim 2020 Cumartesi
Detay Bugün Ne Manşet Attı?
17 Ekim 2020 Cumartesi
Etiketler:
Haber
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Detay Bugün Ne Manşet Attı? 17 Ekim 2020 Cumartesi
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