Detay Gazetesi 30 Mart 2020

KUMARHANELER ÖDEMİYOR!

SİZ DE ÖDEMEYİN!

KAMU İLE BAĞLARINI KOPARACAKLAR

Girne Savoy Otel’de toplanarak hükümete 30 Mart’a kadar sunduğu çözüm önerilerini değerlendiren Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), belirlenen süre içinde hükümet tarafından gerekli adımların atılmaması halinde özel sektör olarak ilk etapta kamu ile olan bağın koparılması kararını aldı. Bu çerçevede özel sektörün kamuya olan yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmeyeceği açıklandı.

İŞTEN DURDURMALAR

Özel sektörde 4-5 sektör hariç tüm iş yerleri kapalı. Önceki akşam açıklana ekonomik pakete göre Nisan sonu ve Mayıs sonu olmak üzere özel sektördeki kapalı işletmelerin işçilerine 1500TL ödeme yapılacağı açıklandı. Bir çok özel sektör çalışanı bu düşük ücretlerle pandemi sürecini geçirmek durumundayken özellikle kumarhanelerin yaptığı açıklamlar vatandaşlar arasında adeta şok etkisi yarattı. UBP-HP hükümetinin nasıl bir tavır takınacağı ise merakla bekleniyor.