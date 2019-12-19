Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
110.989
Altın
281,736
Dolar
5,9117
Euro
6,5791
Lefkoşa
10 °C
Mağusa
9 °C
Girne
13 °C
Güzelyurt
10 °C
İskele
9 °C
İstanbul
11 °C
Ankara
0 °C
Cumhurbaşkanı adayı Erhürman: "Cumhurbaşkanlığı Makamı dünyaya açılan tek siyasi penceremizdir”
Cezaevine girmek için bisikletli ezen evsiz adama ömür boyu hapis
YKP: Savaş hazırlıklarına hayır, barış için mücadele zamanı
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz denklem mümkün mü?- ANALİZ
Trump, Senato'daki yargılamaya havale edilen üçüncü ABD Başkanı oldu
Meclis’teki bütçe maratonunda 9. gün
Saner: İmar planı üzerinde biraz daha çalışmaya ihtiyaç var
Döviz bugün ne kadar?
ABD ve Rusya genelkurmay başkanları Suriye’yi görüştü
ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın azline onay çıktı
Hava Nasıl Olacak?
İskele Karpaz yolunu kullanacaklar dikkkat
Tatar Ankara temaslarının detaylarını açıkladı
Detay Gazetesi bugün ne yazdı? 19 Aralık 2019
Sis uyarısı
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
YAZARLAR
ENGLISH
SON DAKİKA
Maronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”
Cumhurbaşkanı adayı Erhürman: "Cumhurbaşkanlığı Makamı dünyaya açılan tek siyasi penceremizdir”
Cezaevine girmek için bisikletli ezen evsiz adama ömür boyu hapis
Meclis’teki bütçe maratonunda 9. gün
ABD ve Rusya genelkurmay başkanları Suriye’yi görüştü
ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın azline onay çıktı
Tatar Ankara temaslarının detaylarını açıkladı
Şahiner,yerel yönetimlerden alınan hizmet çağı gerisinde kaldı
Güney Kıbrıs, KKTC’den domates ithal edecek” iddiaları gerçek değil!
Yarım ton kaçak kuzu eti, 1 tutuklu!
Derya: Belediye sayısının 6’ya düşmesine karşıyız
Denktaş: "Nerelerde yabancılara mal satılamaz bu konuda harita çıkarılmalı"
Candan kentte çarpık yapılaşma başladı!
Detay Gazetesi bugün ne yazdı? 19 Aralık 2019
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
19.12.2019 10:09
Detay Gazetesi bugün ne yazdı? 19 Aralık 2019
Detay Gazetesi bugün ne yazdı? 19 Aralık 2019
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
GAZETE MANŞETLERİ 19 ARALIK 2019 PERŞEMBE
Çalışmak için Türkiye'ye giden kıza işkence!
Düğününe 1 hafta kala terk edilen kadın, kendisiyle evlendi
Yüzüklerin Efendisi'nden iş ilanı: Aşırı kıllı oyuncu aranıyor!
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı adayı Erhürman: "Cumhurbaşkanlığı Makamı dünyaya açılan tek siyasi penceremizdir”
Cumhurbaşkanı adayı Erhürman: "Cumhurbaşkanlığı Makamı dünyaya açılan tek siyasi penceremizdir”
YKP: Savaş hazırlıklarına hayır, barış için mücadele zamanı
YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Akdeniz’deki son gelişmeleri değerlendirdi, “barış için mücadele zamanı” dedi.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz denklem mümkün mü?- ANALİZ
Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğal gaz ve petrol rezervlerinin ardından çevre ülkeler, arama ve sondaj faaliyetlerini artırarak yeni iş birlikleri kurma yolunda.
Meclis’teki bütçe maratonunda 9. gün
Meclis’te Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.
Saner: İmar planı üzerinde biraz daha çalışmaya ihtiyaç var
UBP Genel Sekreteri Ersan Saner Birinci Boyut programına katılarak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda açıklamalarda bulundu.
Döviz bugün ne kadar?
Döviz bugün ne kadar?
Hava Nasıl Olacak?
19 Aralık 2019 Perşembe 10:16
Tatar Ankara temaslarının detaylarını açıkladı
19 Aralık 2019 Perşembe 10:12
Detay Gazetesi bugün ne yazdı? 19 Aralık 2019
19 Aralık 2019 Perşembe 10:09
Sis uyarısı
19 Aralık 2019 Perşembe 09:24
Şahiner,yerel yönetimlerden alınan hizmet çağı gerisinde kaldı
18 Aralık 2019 Çarşamba 22:33
Güney Kıbrıs, KKTC’den domates ithal edecek” iddiaları gerçek değil!
18 Aralık 2019 Çarşamba 22:32
Yarım ton kaçak kuzu eti, 1 tutuklu!
18 Aralık 2019 Çarşamba 22:26
Tatar “2020 Yılı Protokolü’nün Ocak ayında imzalanması anlayışı var’
18 Aralık 2019 Çarşamba 22:02
#Las_Tesis Sıra Kıbrıs'ta .. Kadın örgütlerinden çağrı...
18 Aralık 2019 Çarşamba 21:32
Derya: Belediye sayısının 6’ya düşmesine karşıyız
18 Aralık 2019 Çarşamba 21:11
YAZARLAR
Erkut YILMABAŞAR
Erhürman nereye kadar gider?
Hatice İNTAÇ
GÜNBATIMI DUYGULARI
Ediz TUNCEL
Atıcılık Federasyonu Bataklığı
Arif Alasya
ARTIK ZAMANI GELMEDİ Mİ?
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Taner ULUTAŞ
Altınbaşların başını FETÖ’mü yaktı !..
Fırat Borak
Dipkarpaz’da Kırsal Kesim Karmaşası!
Ayşegül Garabli
HEPİMİZ FARKINDAYIZ AMA….
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Ali KİŞMİR
DARBE
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
SON DAKİKA HABERLER
10:41 -
Cumhurbaşkanı adayı Erhürman: "Cumhurbaşkanlığı Makamı dünyaya açılan tek siyasi penceremizdir”
10:36 -
Cezaevine girmek için bisikletli ezen evsiz adama ömür boyu hapis
10:35 -
YKP: Savaş hazırlıklarına hayır, barış için mücadele zamanı
10:33 -
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz denklem mümkün mü?- ANALİZ
10:24 -
Trump, Senato'daki yargılamaya havale edilen üçüncü ABD Başkanı oldu
10:21 -
Meclis’teki bütçe maratonunda 9. gün
10:20 -
Saner: İmar planı üzerinde biraz daha çalışmaya ihtiyaç var
10:20 -
Döviz bugün ne kadar?
10:19 -
ABD ve Rusya genelkurmay başkanları Suriye’yi görüştü
10:17 -
ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın azline onay çıktı
10:16 -
Hava Nasıl Olacak?
10:14 -
İskele Karpaz yolunu kullanacaklar dikkkat
10:12 -
Tatar Ankara temaslarının detaylarını açıkladı
10:09 -
Detay Gazetesi bugün ne yazdı? 19 Aralık 2019
09:24 -
Sis uyarısı
FOTO GALERİ
GAZETE MANŞETLERİ 19 ARALIK 2019 PERŞEMBE
Çalışmak için Türkiye'ye giden kıza işkence!
Düğününe 1 hafta kala terk edilen kadın, kendisiyle evlendi
Yüzüklerin Efendisi'nden iş ilanı: Aşırı kıllı oyuncu aranıyor!
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
İskele Karpaz yolunu kullanacaklar dikkkat
ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın azline onay çıktı
Trump, Senato'daki yargılamaya havale edilen üçüncü ABD Başkanı oldu
Detay Gazetesi bugün ne yazdı? 19 Aralık 2019
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.