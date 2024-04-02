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Dikkat! Borçlu abonelerin elektrikleri bugün kesiliyor

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mart 2024 dönemi ve öncesine ait 675 TL ve üzeri ödenmemiş borcu olan abonelerin elektriklerinin bugün kesileceğini açıkladı.
Dikkat! Borçlu abonelerin elektrikleri bugün kesiliyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mart 2024 dönemi ve öncesine ait 675 TL ve üzeri ödenmemiş borcu olan abonelerin elektriklerinin bugün kesileceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan duyuruda kurum ile yapılan yasal sözleşmeler ile taksitlendirilmiş hesaplarda taksit geriliği olan tüm abonelerin elektriklerinin de bugün kesileceği bilgisi verildi.

Duyuruda kesme-ulama ücretinin 275,87 TL olduğu da hatırlatıldı.

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