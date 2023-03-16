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Dikkat Elektrik Kesintisi!

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Dikkat Elektrik Kesintisi!
Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

17 Mart 2023 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Girne Ocak Klübü civarına elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

17 Mart 2023 Cuma günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 13:00 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında; Yeni Liman Yolu’na elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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