  • BIST 120.200
  • Altın 292,367
  • Dolar 5,8920
  • Euro 6,5647
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Dikkat elektrik kesintisi var!

» »
Bugün saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Gönyeli ağıllar ve Kanlıköy’ün elektrik enerjisi kesik olacak.
Dikkat elektrik kesintisi var!

Yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle bugün saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Güzelyurt şebekesine bağlı bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden Aydınköy ağıllar ve bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.Lefke ve Güzelyurt bölgesinde de bugün elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli Ağıllar bölgesi ve Kanlıköy’e yarın 4 saat elektrik verilemeyecek13 Ocak 2020 Pazartesi 18:44
  • Meteoroloji uyardı! Yağmur geliyor13 Ocak 2020 Pazartesi 18:24
  • Anıt mezarın tamamlanmaması  “Büyük vefasızlık” 13 Ocak 2020 Pazartesi 18:15
  • Tatar: Sıkıntılı bir süreç yaşandı, koalisyon ortağı ile fikir ayrılığı oldu13 Ocak 2020 Pazartesi 18:04
  • Evine balkondan girmeye çalışırken 7 metre yükseklikten düştü13 Ocak 2020 Pazartesi 17:57
  • “Arabama vurmayın” dedi, darp edildi13 Ocak 2020 Pazartesi 17:55
  • Evinde ölü bulunan 27 yaşındaki Cansu Özkan’a otopsi yapıldı13 Ocak 2020 Pazartesi 17:50
  • Meclis'te gündem İmar Planı...Tatar: “Sıkıntılı bir süreç yaşandı, koalisyon ortağı ile fikir ayrılığı oldu”13 Ocak 2020 Pazartesi 17:16
  • Hayvancılık Dairesi'nden çipura duyurusu13 Ocak 2020 Pazartesi 16:51
  • HP Vekili, Dışişleri Bakanı Özersay El Cezire TV'sine demeç verdi13 Ocak 2020 Pazartesi 16:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti