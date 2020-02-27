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Dikkat elektrik kesintisi var!

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Çamlıbel’de Elektrik Kesintisi
Dikkat elektrik kesintisi var!

Çamlıbel Askeri Kantin ve Polis Karakolu civarına yarın 09:00 ile 15:00 arasında elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmalardan dolayı yapılacak.

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