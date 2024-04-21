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Dikkat! Girne de yanlış parka araç kilitleme ve ceza!

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden, park yerlerinin düzenlendiğine dair açıklamalarda bulundu:
Dikkat! Girne de yanlış parka araç kilitleme ve ceza!

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden, park yerlerinin düzenlendiğine dair açıklamalarda bulundu:

Şenkul’un açıklamalarına kısa sürede beğeni ve yorum yağarken, paylaşım şu şekilde;

“İyi pazarlar Kıbrıs, Kale arkasında yol kenarı park yeri düzenlemesi yapıldı ve nerelere park edilebileceği çok açık şekilde gösterildi.

Şuan ücretsiz olan bu noktaların yakın bir gelecekte ücretli olacağını da bilginize getirmek istiyoruz.

Bu noktalar dışında kalan çift sarı çizgilere park edenlere zabıtalarımız an itibarı ile ceza uygulamasına başlatmıştır.

Lütfen bu konuya hassasiyet gösterelim amacımız ceza yazmak değil ama düzen kurmak için ceza, araç kilitleme, araç çekme dahil her türlü uygulamayı devreye sokacağız.

Lütfen bu paylaşımın yayılmasına yardımcı olalım çünkü:

Biz Birlikte GİRNEYİZ”

 

“Bizimkileri düzeltelim derken

güneyden gelenler de bozuldu”

 

Ülke vatandaşlarının kurallara uyması hususunda uyarılar yapılırken, Güney’den gelenlerin bozulduğuna dikkat çeken Şenkul, Girne Kalesi’nin altında bağlanan bir Rum plakalı aracın görselini sosyal medya hesabından paylaşarak, şu açıklamayı yaptı;

“ ‘Ceza yazılsa da ödemiyoruz ve  kimse de bize hesap sormaz’ hissinin verdiği rahatlığının sonucu bunlar.

Neyse güney ve kiralık plakalara müjdemiz var, artık onlara sadece ceza yazmıyoruz, araçlarını da kilitliyoruz. Peşin ödeme yani. Herkese anladığı dilden bundan sonra…”

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