Din Gör-Sen, İzmir Depremi Nedeniyle Taziyelerini İletti

30 Ekim 2020 Cuma günü Türkiye’nin İzmir ilinde meydana gelen deprem sebebiyle hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar, milletimize başsağlığı dileriz.

Üç gündür her dakika enkaz altında kalan kardeşlerimizi düşünüyor onların sağ salim kurtarılabilmesi için dua ediyor, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından sağ olarak kurtardıkları her can için Allah’a şükrediyoruz.

Yüce Allah, her türlü felaketten milletimizi ve tüm insanlığı korusun.