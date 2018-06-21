Din Gör-Sen: "Vakıflar Yönetimi Ateisttir"

KKTC’ye Türkiye’den gönderilen ve burada görev ifa eden birçok kurum yöneticisi, muhatabı olan KKTC yetkilileri yerine kendilerine göre uğradıklarını öne sürdükleri haksızlıkları Türkiye hükümeti ile Başbakanına bildirmeyi tercih ediyor.

Taner ULUTAŞ

ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYORUZ

KKTC yetkililerini şikâyet ettikleri TC Başbakanından, buradaki yetkililerin kulaklarının çekilmesini isteyen Din Görevlileri Birliği Başkanı Fahreddin Öğdü ile Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, Din işleri çalışanlarının ‘Üvey Evlat’ muamelesi gördüğünü öne sürüyor.

VAKIFLAR İDARESİ ATEİSTLERDEN OLUŞUYOR

Vakıflar Yönetim Kurulu tarafından yönetildiklerini, Vakıfların çoğunlukla dini hassasiyeti olmayanlardan ve zaman zaman kendilerini ‘Ateist’ olarak tanımlayanlardan kurulu olduğunu belirten Din Görevlileri Birliği Başkanı Fahrettin Öğdü, TC Başbakanı ile dertlerini paylaşmak ve hayır duasını almak 5-10 dakika olsa bile görüşme talebinde bulundu.

15 YILDIR YAPILAN İYİLEŞTİRMEDEN YARARLANMIYORUZ

Din Görevlileri Birliği Başkanı Fahreddin Öğdü ile Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, "Sayın Başbakanım" diyerek başladıkları mektuplarında, "KKTC’de 15 yıldır yapılan iyileştirilmelerden diğer her kurum ve çalışanları yararlanmış ancak Din İşleri Çalışanları üvey evlat muamelesi görmüştür" dediler.

BUNLAR CAMİLERİN ELEKTRİĞİNİ KESİP EZANI YASAKLADILAR

Öğdü ile Çakır mektuplarında devamla, "Vakıflar Yönetim Kurulu tarafından yönetiliyoruz. Bu kurul çoğunlukla, dini hassasiyeti olmayanlardan, zaman zaman, alenen kendilerini ‘Ateist’ olarak tanımlayanlardan oluşuyor. Camilerin elektriklerinin kesilmesinde, ezanın yasaklanmasında, bu ülkede görev yaptığımız alanda son 15 yılda çıkan bütün sorunların temelinde bu kurul vardır" ifadesinde bulundular.

BİZİ DİNLEMEYİP AZARLADINIZ NE OLUR 5-10 DAKİKA GÖRÜŞELİM

"Türkiye’den buraya görevli olarak gelen yetkili makamları işgal edenlerde, sık sık görev alanımızdaki sorunların bir parçası olmuşlardır. Yıllardır bütün gayretlerimize rağmen normal kanallardan sesimizi Alemi İslam’ın ve bizim ümidimiz olan hükümetinizin yetkililerine bir türlü duyuramadık diyen Öğdü ile Çakır, Ankara ziyaretinde derdimizi dinlemek yerine hükümetinizin yetkililerince azarlandık. Derdimizi paylaşmak ve hayır duanızı almak için 5-10 dakikada olsa zat-ı alileriniz ile görüşmek istiyoruz" denildi.