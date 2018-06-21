  • BIST 95.057
  • Altın 192,277
  • Dolar 4,7244
  • Euro 5,4834
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Din Gör-Sen: "Vakıflar Yönetimi Ateisttir"

» »
KKTC’ye Türkiye’den gönderilen ve burada görev ifa eden birçok kurum yöneticisi, muhatabı olan KKTC yetkilileri yerine kendilerine göre uğradıklarını öne sürdükleri haksızlıkları Türkiye hükümeti ile Başbakanına bildirmeyi tercih ediyor.
Din Gör-Sen: "Vakıflar Yönetimi Ateisttir"

Taner ULUTAŞ

ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYORUZ
KKTC yetkililerini şikâyet ettikleri TC Başbakanından, buradaki yetkililerin kulaklarının çekilmesini isteyen Din Görevlileri Birliği Başkanı Fahreddin Öğdü ile Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, Din işleri çalışanlarının ‘Üvey Evlat’ muamelesi gördüğünü öne sürüyor.

VAKIFLAR İDARESİ ATEİSTLERDEN OLUŞUYOR
Vakıflar Yönetim Kurulu tarafından yönetildiklerini, Vakıfların çoğunlukla dini hassasiyeti olmayanlardan ve zaman zaman kendilerini ‘Ateist’ olarak tanımlayanlardan kurulu olduğunu belirten Din Görevlileri Birliği Başkanı Fahrettin Öğdü, TC Başbakanı ile dertlerini paylaşmak ve hayır duasını almak 5-10 dakika olsa bile görüşme talebinde bulundu.

15 YILDIR YAPILAN İYİLEŞTİRMEDEN YARARLANMIYORUZ
Din Görevlileri Birliği Başkanı Fahreddin Öğdü ile Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, "Sayın Başbakanım" diyerek başladıkları mektuplarında, "KKTC’de 15 yıldır yapılan iyileştirilmelerden diğer her kurum ve çalışanları yararlanmış ancak Din İşleri Çalışanları üvey evlat muamelesi görmüştür" dediler.

BUNLAR CAMİLERİN ELEKTRİĞİNİ KESİP EZANI YASAKLADILAR 
Öğdü ile Çakır mektuplarında devamla, "Vakıflar Yönetim Kurulu tarafından yönetiliyoruz. Bu kurul çoğunlukla, dini hassasiyeti olmayanlardan, zaman zaman, alenen kendilerini ‘Ateist’ olarak tanımlayanlardan oluşuyor. Camilerin elektriklerinin kesilmesinde, ezanın yasaklanmasında, bu ülkede görev yaptığımız alanda son 15 yılda çıkan bütün sorunların temelinde bu kurul vardır" ifadesinde bulundular. 

BİZİ DİNLEMEYİP AZARLADINIZ NE OLUR 5-10 DAKİKA GÖRÜŞELİM
"Türkiye’den buraya görevli olarak gelen  yetkili makamları işgal edenlerde, sık sık görev alanımızdaki sorunların bir parçası olmuşlardır. Yıllardır bütün gayretlerimize rağmen normal kanallardan sesimizi Alemi İslam’ın ve bizim ümidimiz olan hükümetinizin yetkililerine bir türlü duyuramadık diyen Öğdü ile Çakır, Ankara ziyaretinde derdimizi dinlemek yerine hükümetinizin yetkililerince azarlandık. Derdimizi paylaşmak ve hayır duanızı almak için 5-10 dakikada olsa  zat-ı alileriniz ile görüşmek istiyoruz" denildi.

din-isleri-sendikasinin-mektubu.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özersay, Kapalı Maraş ve Derinya’da inceleme yaptı21 Haziran 2018 Perşembe 18:10
  • Burcu’nun Guterres Raporu yorumu: “Büyük haksızlık"21 Haziran 2018 Perşembe 18:03
  • KTOEÖS Başkanı Eylem’den çağrı: “Çocukları okulsuz ve kitapsız bırakmayalım”21 Haziran 2018 Perşembe 16:30
  • Derinya sınır kapısı ve oto park yapımı için ihaleye çıkıldı21 Haziran 2018 Perşembe 15:50
  • Elini makineye kaptırdı, 4 parmağı koptu21 Haziran 2018 Perşembe 15:40
  • Çocuk Sirki, Ercan yonca kavşağı yakınlarında yarın gösterilerine başlıyor21 Haziran 2018 Perşembe 14:55
  • Dr Fazıl Küçük Vakfı, Anıttepe’de olumsuzluklar yaşandığını belirtip ilgili yasanın uygulanmasını istedi21 Haziran 2018 Perşembe 14:45
  • Hakan Çakmak yarın anılıyor21 Haziran 2018 Perşembe 14:39
  • "Son 30 yılda en fazla yağış bu haziranda kaydedildi”21 Haziran 2018 Perşembe 14:27
  • Molotof kokteyli atan zanlı yakalandı21 Haziran 2018 Perşembe 08:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti