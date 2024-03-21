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Dinçyürek: Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 21 Mart Down Sendromlular Günü vesilesiyle açıklamalarda bulundu.
Dinçyürek: Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır

Dinçyürek, Down sendromunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu belirterek “her zaman pozitif iletişim kuran, yürekleri sevgi dolu bu kardeşlerimizin yanındayız.” dedi.

Down Sendromu’nun bir kromozom anomalisine dayandığını belirten Dinçyürek, Down sendromlu bireylerin 21’inci kromozomlarının 3 adet olduğunu ve bu nedenle Birleşmiş Milletler tarafından 21 Mart’ın Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edildiğini söyledi.

Normal bir insanda 46 kromozom bulunurken, Down Sendromu olan bireylerde bu sayının 47 olduğunu ifade eden Dinçyürek, bu durumun hücre bölünmesindeki hatalı bir süreç sonucunda meydana geldiğini ve bu nedenle Down Sendromu’nun Trisomy 21 olarak da bilindiğini belirtti.

Down Sendromlu bireylerin özel eğitim gereksinimlerinin sağlanması ve rehabilitasyon ile toplum içinde üretken ve sosyal bir konumda yer alabileceklerini vurgulayan Dinçyürek, bu konuda her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Dinçyürek, Down Sendromu’nun oluşmasında ülke, milliyet veya sosyo-ekonomik faktörlerin etkisinin olmadığını vurgulayarak, yalnızca hamilelik yaşı faktörünün rol oynadığını belirtti. Hamilelik yaşının ilerlemesiyle birlikte riskin arttığını dile getirdi.

Ülkemizde Down Sendromlu bireylerin tespiti ve takibi için gerekli tarama testleri ve incelemelerin yapıldığını ifade eden Dinçyürek, Down Sendromu görülme sıklığının her 800 doğumda bir olduğunu ve dünya genelinde yaklaşık 6 milyon Down Sendromlu kişinin yaşadığını belirtti.

Dinçyürek, ülkemizde tespit edilen 55 down sendromlu kişi bulunduğunu, bu kişilerin 28’inin kadın, 27’sinin ise erkek olduğunu, tespiti yapılan down sendromlu kişilerin 76,7%’si 18 yaşının altında iken 23,3%’ü 18 yaşın üstünde olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, down sendromlu bireylerin bazı rahatsızlıklara daha yatkın olduğunu ve düzenli sağlık kontrollerinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca uygun eğitim programlarının Down Sendromlu bireylerin topluma daha iyi uyum sağlamasında büyük önem taşıdığını da belirtti.

Dinçyürek, “Her zaman pozitif iletişim kuran, yürekleri sevgi dolu bu kardeşlerimizin yanındayız.” dedi.

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