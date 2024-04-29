LTB’nin bölgesel temizlik çalışmaları sürüyor

LTB’den verilen bilgiye göre, Haspolat ve Metahan’ın temizliği tamamlandı; Ortaköy ile Kaymaklı’nın temizliği ise devam ediyor.
Surlariçi, Çağlayan, Kumsal, Köşklüçiftlik, Yenişehir, Kızılbaş, Marmara, Taşkınköy, Gelibolu ve Hamitköy.
LTB’den verilen bilgiye göre, Haspolat ve Metahan’ın temizliği tamamlandı; Ortaköy ile Kaymaklı’nın temizliği ise devam ediyor.
Surlariçi, Çağlayan, Kumsal, Köşklüçiftlik, Yenişehir, Kızılbaş, Marmara, Taşkınköy, Gelibolu ve Hamitköy.
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