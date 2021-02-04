Dip dibe test kuyruğu isyan ettirdi!

Lefkoşa Fuar Alanı'ndaki PCR test merkezinin önündeki görüntüler vatandaşa pes dedirtti.

Detay- Özel Haber

Bulaşın arttığı her gün yeni rekor vakanın çıktığı bu günlerde görüntülenen bu tablo karşısında vatandaşlar ''Nerede denetim? Biz boşuna mı evde kalıyoruz'' sorularını sordu.

Özellikle bazı doktorların ''Mutasyonlu Coronavirüs'' muhtemelen ülkemizde açıklamalarından sonra bu görüntülerdeki herhangi bir kişinin pozitif olması durumunda yaşanacak bulaş endişe kaynağı oldu.