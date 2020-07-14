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Dipkarpaz Ortaokulu Mezuniyet Töreni Rum Başkanlığında Yapıldı

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Dipkarpaz Ortaokulu Mezuniyet Töreni Rum Başkanlığında Yapıldı
Dipkarpaz Ortaokulu Mezuniyet Töreni Rum Başkanlığında Yapıldı

Dipkarpaz Ortaokulu’ndan bu yıl mezun olan 5 öğrenci için dün Rum Başkanlık binasında mezuniyet töreni düzenlendi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Dipkarpaz’da yaşayan Rumların gittiği Dipkarpaz Ortaokulu’ndan bu yıl mezun olan 5 öğrencinin mezuniyet töreninin, pandemi nedeniyle oluşan özel koşullar nedeniyle, bu yıl Rum Başkanlığında yapıldığını yazdılar.

Habere göre Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, mezuniyet töreninde, gerek pandemi nedeniyle alınan tedbirler gerekse “işgal koşullarında” öğrenimin yarattığı zorluklar karşısında mezun olmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Törende yer alan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’in eşi Andri Anastasiadi de zor koşullar altında mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Habere göre törene, Karpaz Bölge Piskoposu Hristoforos, Rum Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Müdürü ve Dipkarpaz Ortaokul Müdürü de katıldı.

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