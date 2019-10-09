Diş ameliyatı sırasında 4 yaşındaki çocuğun kalbi durdu

Limasol’da özel bir klinikte yapılan diş ameliyatı sırasında, 4 yaşındaki kız çocuğunun, kalbinin durması sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, “Mağusa bölgesi” sakini olan ve henüz bebekken ciddi kalp sorunları yaşayan 4 yaşındaki Saras Meniku Drusioti’nin, diş enfeksiyonu nedeniyle ameliyata alındığını yazdı.

Anestezi alır almaz çocuğun durumunun kötüleştiğini yazan gazete, çocuğun hayatta tutulması için doktorların büyük çaba sarf ettiğini, bir saate yakın süre ayıltılması için uğraşıldığını, çocuğun geri döndüğünü ancak klinik olarak öldüğünü belirtti.

Habere göre çocuk, Makarios Hastanesi’ne kaldırılmasına rağmen dün sabah hayatını kaybetti.

UYUŞTURUCU

Gazete bir başka haberinde Rum polisinin, geçtiğimiz pazartesi akşamı, iki şüpheli araçta yaptığı aramada uyuşturucu tespit ettiğini yazdı.

Habere göre polis, 22 ve 23 yaşındaki iki gencin içinde bulunduğu araçta 108 gram hint keneviri, bir tartı ve bin 490 Euro nakit para, 26 yaşındaki bir gencin içinde bulunduğu diğer araçta ise 13 gram hint keneviri ve bin 590 Euro para tespit etti.

Olay üzerine polis, 22, 23 ve 26 yaşlarındaki 3 genci tutukladı.

IRKÇILIK SUÇLAMASI

Öte yandan Politis gazetesi, 45 yıldır Güney Kıbrıs’ta yaşayan Yunan asıllı kadının, tanımlanamaz bir şekilde ırkçılıkla karşı karşıya kalması nedeniyle, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartını ve pasaportunu devlete teslim etmeye karar verdiğini yazdı.

Habere göre söz konusu Yunan kadın, oturduğu apartmanın, engelli park yerinin, komşusu tarafından işgal edilmesine tepki göstermesi nedeniyle, komşusunun kendisine Υunanlıları kast ederek ülkeyi terk etmelerini söylediğini, ayrıca şu anda hayatta olmayan annesine küfür ettiğini belirtti.

Yunanlı kadın, bu olayı 3 Ekim’de polise bildirirken dün de yazılı şikayette bulundu.