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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’nin Yerli Otomobili “GÜNSEL”i Test Etti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların 1,2 milyon saat emekle geliştirdiği KKTC'nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü yaptı.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’nin Yerli Otomobili “GÜNSEL”i Test Etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların 1,2 milyon saat emekle geliştirdiği KKTC'nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü yaptı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yüzde 100 elektrikli GÜNSEL’in direksiyonuna geçerek, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında aracı test etti. Test sürüşünde Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Ertuğruloğlu,  GÜNSEL’in KKTC’nin dünyadaki tanıtımına yaptığı katkıya vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: “GÜNSEL, ülkemizin dünyaya açılan penceresi oldu.”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, GÜNSEL’in geçen ay dünya basınında oldukça geniş bir yer aldığını hatırlatarak, ülke tanıtımına yaptığı katkıya değindi. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Yakaladığı başarı ve yurtdışında kurduğu ticari ilişkiler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına GÜNSEL’e bir otomobilden çok daha fazla anlam ve misyon yüklüyor” dedi. Ertuğruloğlu GÜNSEL’i, KKTC'nin dünyaya “biz de varız” mesajı olarak niteledi.

GÜNSEL’in yetiştirmek üzere 100’e yakın üretim personeli istihdam edeceği haberini aldığını söyleyen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, GÜNSEL'in ülke tanıtımına, ekonomisine ve istihdamına önemli bir katkı yaptığını söyleyerek, bu başarı için emeği geçenlere ve Günsel Ailesi’ne teşekkür etti.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Sayın Bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum…”

 

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu GÜNSEL Üretim Tesisleri’nde karşılayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, test sürüşü sırasında da Tahsin Ertuğruloğlu’nu eşlik etti. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na GÜNSEL’e yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür etti. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, seri üretim hazırlıkları için çalışmalarına tam güç devam ettiklerini söyleyerek, GÜNSEL'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde üretilen bir otomobil olarak dünya yollarında boy göstereceğini söyledi. 

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