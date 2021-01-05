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Doç. Dr. Nazım Kaşot’tan Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi Kitabına Katkı

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Akdeniz Karpaz Üniversitesi  Doğa ve Çevre Eğitimi Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nazım Kaşot, “Erken Çoçuklukta Çevre Eğitimi” isimli kitaba 2 bölümle katkı koymuştur.
Doç. Dr. Nazım Kaşot’tan Erken Çocuklukta Çevre Eğitimi Kitabına Katkı

Editörlüğünü Prof. Dr. Hülya Gülay Ogelman’ın yaptığı kitabın;  ilk bölümü olan “Çevre ile ilgili Temel Kavramlar” ve 8. Bölümü olan “Farklı Ortamlarda Çevre Eğitimi” bölümleri, daha önce uygulaması ve etkililiği denenmiş etkinlik örnekleriyle Doç. Dr. Nazım Kaşot tarafından yazıldı.

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Kaşot, Doğa ve Çevre Eğitimi Araştırmaları Merkezi’nin en önemli amaçlarından birinin çevre eğitimi konusunda nitelikli yayınlar üretmek olduğunu vurguladı.

Kaşot ayrıca böylesine önemli ve kapsamlı bir çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kitaba katkı koyan tüm yazarlara ve editöre de teşekkürlerini sundu.

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