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Doç. Dr. Zihni Turkan,Uluslararası Konferansın Bilimsel Teknik Komitesi'ne Seçildi

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Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, Mart ayında Singapur’da düzenlenecek "6. Uluslararası Bina Malzemeleri ve Yapı Konferansı" (ICBMC 2021) Bilimsel Teknik Komitesi'ne seçildi.
Doç. Dr. Zihni Turkan,Uluslararası Konferansın Bilimsel Teknik Komitesi'ne Seçildi

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, Mart ayında Singapur’da düzenlenecek "6. Uluslararası Bina Malzemeleri ve Yapı Konferansı" (ICBMC 2021) Bilimsel Teknik Komitesi'ne seçildi.

11-14 Mart tarihlerinde, Singapur Ulusal Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Bina Malzemeleri ve Yapı Konferansı'nın (ICBMC 2020), 22 ülkeden 36 akademisyenden oluşan Bilimsel Teknik Komitesi'nde Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan da yer alacak.

Mühendislik ve Mimari Alanda Bilimsel Bildiriler Sunulacak...

Konferans, yapı sektöründe kullanılan malzemeler konusunda, dünyanın farklı ülkelerindeki araştırmacılar, mühendisler, öğrenciler ve uygulamacılar arasında bilimsel bilgi alış-verişi sağlamayı amaçlıyor. Konferansta, mimarlık ve kentsel planlama, inşaat ve strüktür mühendisliği,  malzeme bilimi ve mühendisliği, ölçme yöntemleri ve uygulamaları,  malzeme üretimi ve işletme konularını içeren bilimsel bildiriler sunulacak. Sunulan bildiriler, aralarında Scopus’un da yer aldığı çeşitli uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanacak. Konferans ile ilgili bilgilere www.icbmc.org adresinden erişilebiliyor.

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