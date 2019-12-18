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Doğa Koleji için 49 lisanslı kurucu teklif yaptı

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Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, görüşmelerde pürüzler olduğunu belirtti
Doğa Koleji için 49 lisanslı kurucu teklif yaptı

Doğa Koleji'ni satın almak için okulun lisanslı 49 kurucusu teklif yaptı. Teklifin detaylarına göre Uluer Grup ana merkeze ait 126 şubenin yüzde 60’ını almak istiyor. Geri kalan şubelerin diğer kuruculara ait olması öngörülüyor. Franchise sahipleri sorunu çözmek, geçmiş öğretmen maaşlarını ödemek ve gelecek yıl Eylül'e kadar maaşları ödeyebilmek adına bir finans planı oluşturdular. 49 şubenin yaklaşık 600 milyon TL gibi bir rakamı ödemeye hazır oldukları belirtiliyor.

Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre kurucular kurulu adına görüşmelerde bulunan Nevşehir Doğa Koleji'nin franchise sahibi Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer yaptığı açıklamada, “Biz bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Mağduriyetleri gidermek istiyoruz. Bu sorunu çözmek için elimizi taşın altına koyduk” diye konuştu.

"Görüşmelerde pürüzler var"

Uluer,  yaptığı açıklamada satın alma görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Görüşmelerde pürüzler olduğunu da ifade eden iş insanı beklediklerinden yüksek bir fiyatla karşılaştıklarını anlatırken pürüzlere ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı. Uluer'in verdiği bilgilere göre eğer satın alma gerçekleşmezse 49 franchise sahibi ‘Doğa Koleji' ismini bırakarak yeni bir marka altında faaliyetlerine devam edecek.

Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu da adaylar altında

Öte yandan Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu Levent Uysal'ın da okulu almak için ciddi adaylar arasında olduğu ifade ediliyor.

Son zamanlarda yaptığı satın almalarla adından söz ettiren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sahibi Can Holding de Doğa için teklif vermiş fakat daha sonra taraflar anlaşamamıştı.

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