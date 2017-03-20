Doğaya armağan...

Dipkarpaz İlim-Sanat, Doğa, Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği; doğaya bırakmak üzere suluklar yaptı.

Dipkarpaz İlim-Sanat, Doğa, Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği yaptığı açıklamada amacın, “binlerce Flora ve Faunaları içinde barındıran bölgenin güzelliğini bozmadan, buradaki doğa harikası hayvanların yaşamını idame ettirmelerini sağlamaktır.

Tüm bunları yaparken, yapıya uygun işlemler yapılmaya devam ediliyor. Bu şekilde, bölgenin doğal zenginliklerini ön plana çıkarmak öncelikli hedeflerden” olduğunu kaydetti.