Doğu Akdeniz Doğa Koleji’nden bir başarı daha!

Doğu Akdeniz Doğa Koleji bir başarı daha gerçekleştirdi. Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cambridge IGCSE sınavları çerçevesinde, Kimya dalında en yüksek notu alan Doğu Akdeniz Doğa Koleji 11’inci sınıf öğrencisi Nağme Bilgehan, Kıbrıs birincisi oldu.

Cambridge Üniversitesi tarafından geliştirilen ve dünya çapında en çok tanınan sertifikalardan biri olarak görülen IGCSE (International Certificate of Secondary Education), öğrencilerin yaratıcı düşünce, sorgulama ve problem çözme becerilerini geliştirmektedir. Kimya dalında en yüksek notu alan Bilgehan, ödül kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz Doğa Koleji tarafından yapılan açıklamada, "Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cambridge IGCSE sınavları kapsamında Kimya dalında en yüksek notu alan Doğu Akdeniz Doğa Koleji 11'inci sınıf öğrencimiz Nağme Bilgehan Kıbrıs birincisi olmuştur. Doğu Akdeniz Doğa Koleji olarak öğrencimiz Nağme Bilgehan'ı ve Kimya Öğretmenimiz Noyan Erdenizci'yi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.

Nağme Bilgehan, başarı belgesini 26 Şubat 2019’da düzenlenecek olan “2019 Outstanding Cambridge Learner Award” töreninde alacak.