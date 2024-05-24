Döviz kurlarında son durum...

Haftanın son gününde, serbest piyasada saat 08,40 itibarıyla 34,65 TL'den alınan euro 34,95TL'den satılıyor. 40,67 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 40,97 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 32,05TL'den alınıp, 32,25 TL'den satılıyor.
Haftanın son gününde, serbest piyasada saat 08,40 itibarıyla 34,65 TL'den alınan euro 34,95TL'den satılıyor. 40,67 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 40,97 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 32,05TL'den alınıp, 32,25 TL'den satılıyor.
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