Döviz paniği

16 Ocak dolar ne kadar? Dolar kurundaki hareketlilik sürerken dolar kaç lira oldu?

Sadece dolar alıp satanların değil, aynı zamanda dövizle alışveriş yapmak durumunda olanların da araştırdığı Dolar Euro kuru fiyatları hakkında en güncel bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.16 Ocak dolar kaç TL oldu? 1 Kasım'dan beri ilk kez gün içinde 5.5450 seviyesini aşan dolar/TL 5.45'in altında güne başladı.

Piyasalar bugün açıklanacak olan TC Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor.

Hafta başında tansiyonu yükselen dolar 16 Ocak Çarşamba sabahına sakin başladı. Dolar güne 5.45'ten uyanırken yurt içi piyasalarda Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında olacak. 16 Ocak Dolar kuru ne kadar? Dolar fiyatlarında son durum nedir? Dolar Euro döviz kuru 16 Ocak dolar kaç lira oldu?

Piyasaları sarsan FED açıklamasının ardından yeni haftanın ilk gününde Dolar kuru fiyatları borsaları yakından takip edenlerin ilk araştırdığı konuların başında geliyor. 16 Ocak Çarşamba Dolar Euro kuru fiyatlarındaki hareketlilik göze çarpıyor. Dolar Euro döviz kuru son dakika kaç lira oldu? Dolar ne kadar?

Dolar fiyatlarındaki hareketliliği sayfamızdan takip edebilir ve güncel Dolar Euro kuru fiyatları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

KURDA TRUMP OYNAKLIĞI

Öte yandan haftabaşında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili ekonomik yaptırım açıklamaları ile 5.54 seviyesini test eden Dolar/TL'de dün tansiyon düşmüştü. Önceki gün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından dolar /TL 5.43 TL'ye kadar çekilmiş dün de 5.46 seviyelerinde hareket etmişti .

BREXIT ANLAŞMASI REDDEDİLDİ

Sterlin/dolar paritesi, İngiltere'de Theresa May hükümetinin Brexit anlaşmasının parlamento oylamasında reddedilmesinin ardından sert düştü. May, Brexit anlaşması oylamasını 432'ye 202 oyla kaybetti. Sterlin/dolar paritesi oylamanın ardından 1.2670'e kadar geriledikten sonra bu sabah kaybını yüzde 0.1'e kadar indirdi. Parite 1.2841'e çıktı. İşte dolardaki son durum:

EYLÜL AYINDAN BUGÜNE DEĞİŞTİRMİYOR

TCMB son olarak 13 Eylül’deki PPK toplantısında döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan enflasyon riskine vurgu yaparak politika faizinde beklentilerin üzerinde bir artışa gitmişti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faizini yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltmişti. Eylül 2018’den bugüne ise TCMB para politikasında değişikliğe gitmedi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “2019 TCMB’nin faiz indirimleri yapacağı bir yıl olacak. Ancak bu indirimlere ne zaman başlayacağı çok önemli. Bugün atılacak bir adım piyasalarda erken olarak nitelendirilerek önemli bir satış baskısını beraberinde getirebilir” dedi ve ekledi:

“Bizim beklentimiz yılın üçüncü toplantısında 25 Nisan’da TCMB’nin faiz indirimlerine başlayacağı yönünde. Burada siyasilerin talepleri de çok önemli. Bugün ise bankanın önümüzdeki dönemde yapacağı indirimlere piyasayı hazırlamak adına PPK metninde yapacağı değişiklikleri izleyeceğiz.”

TL, haftanın ilk işlem gününde dolar karşısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla sert değer kaybetmiş ardından ise iki liderin telefon görüşmesi ardından yapılan açıklamalarla yeniden iyimser bir seyir izlemişti.

Küresel piyasalarda ise ABD’de faiz oranı vadeli işlem piyasaları 2019 için daha fazla artırım fiyatlamıyor. Ancak Fed’in nasıl adım atacağı hala yakından izleniyor. Ticaret savaşları ve Brexit süreci de küresel piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor.

Asya borsaları dün Çin’in yavaşlayan ekonomisini destekleyeceği sinyalini vermesiyle yükseldikten sonra İngiltere parlamentosunun Avrupa Birliği’nden ayrılma tasarısını büyük farkla reddetmesinin ardından bugün soluklandı.

Doları ve altını olanlar dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, belirlenen bankalar aracılığıyla yarından itibaren altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık'ta talep toplama yöntemiyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek. Senetler, 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Senetler 2 yıl (728 gün) vadeli olacak, ilgili etaba ilişkin talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak, yatırımcısına her 6 ayda bir altınfiyatına endeksli yüzde 1,2 (yıllık yüzde 2,4) getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcıların hesaplarına Türk lirası cinsinden ödenecek.

Yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda söz konusu taleplerini belirlenen ve her bir etap için geçerli olan fiziki altın talep etme dönemlerinde aracı bankalarına başvurarak iletmeleri gerekecek. Söz konusu tarihler arasında fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecek.

