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Döviz yeniden yükselişe geçti

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Seçim sonrası gerileyen Dolar yeniden yükseliyor.
Döviz yeniden yükselişe geçti

Türkiye'de dün yapılan seçimlerde Cumhur ittifakı mecliste çoğunluğu elde ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni sistemin ilk başkanı seçildi. Seçim belirsizliğinin atlatılması ile TL, haftaya pozitif başladı ve USD/TRY kuru 4,53 seviyesine geriledi, ancak %3’e yakın düşüş yaşayan kur, son saatlerde kayıplarının çoğunu sildi ve tekrar 4,63 seviyesine yükseldi.

TL, bugün dolar karşısında diğer gelişen ülke paralarına göre pozitif performans gösteriyor, ancak kurdaki tepki sınırlı kaldı.

TL’nin seçim belirsizliğinin bitmesine karşın sınırlı toparlanma göstermesinde iç belirsizliğin devam etmesi etkili oluyor. Özellikle TCMB’nin bağımsızlığı, OHAL’in yakın zamanda kaldırılıp kaldırılmayacağı, nasıl bir ekonomik politika uygulanacağı merak ediliyor. Bu iç gelişmelerle beraber ticaret savaşları endişelerinin gelişen ülke piyasalarında çıkışlar yaratması da TL varlıklardaki değerlenmenin sınırlı kalmasına neden oluyor.

Haftanın devamında yetkililerden merak edilen konulara dair açıklamalar gelmesi, TL’yi değerlendirecek adımların atılması kurda da gerileme sağlayabilir.

TCMB’nin faiz artışına gitmesi ile 4,45’e gerileyen kurun seçim sonrası 4,53 seviyesine gerilediği görülüyor ve haftanın devamında yaşanacak düşüşlerde 4,45 en yakın destek olarak takip edilebilir. 4,45’in kırılması ise satış hızını artırabilir. Yükselişlerde 4,68 en yakın diren ve bu direnç üzerinde kapanışlar tekrar 4,76-4,78 aralığına doğru yükselişe neden olabilir.

Küresel gelişmelerden ziyade iç gelişmelerin belirsizlikleri azaltması ve TL’yi değerlendirmesi ile kur gerileyebilir.

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