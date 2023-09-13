  • BIST 8202.13
  • Altın 1656.123
  • Dolar 26.9411
  • Euro 28.9321
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Dr. Bülent Dizdarlı’dan Yeni Bir Roman: “Lambousa Prensesi”

» »
Dr. Bülent Dizdarlı’nın yeni kitabı “Lambousa Prensesi”, Khora Yayınları’ndan çıktı
Dr. Bülent Dizdarlı’dan Yeni Bir Roman: “Lambousa Prensesi”

Dr. Bülent Dizdarlı’nın yeni kitabı “Lambousa Prensesi”, Khora Yayınları’ndan çıktı.  Kıbrıs efsanelerini, mitolojiyi ve günümüz gerçekliğini ustalıkla biraraya getiren "Lambousa Prensesi", genç bir kadının iyileşme sürecini ele alırken, yarattığı çok boyutlu karakterlerle toplumun hastalıklı yönlerini ortaya koyan; sürükleyici olay örgüsüyle bir solukta okunan bir roman.

Editörlüğünü Nazen Şansal’ın, kapak ve sayfa grafik tasarımını ise Ömer Tatlısu’nun üstlendiği eser, Khora Yayınlarının 91. kitabı olarak raflardaki yerini aldı.

Kitap, kadına şiddetin son bulması dileğiyle başlıyor

Yazarın “Bu kitabı, şiddet gören tüm kadınlara, şiddetin son bulması dileğiyle ithaf ediyorum” sözleriyle başladığı kitapta, İstanbullu genç bir kadın olan Melike’nin, yaşadığı erkek şiddetinin travmasını atlatmak amacıyla Kıbrıs'a taşınması ve ardından gelişen olaylar anlatılıyor. Abisinin çalıştığı otelde iş bularak yeni bir hayata ve adalı bir gençle yeni bir aşka yelken açan Melike'nin kaderi, bir zamanlar yelkenli bir gemiyle adaya iyileşmeye gelen Lambousa Prensesi Melaike'yle benzeşiyor. Öte yandan ada sadece yeni bir hayat kurmak isteyenlerin değil, eski bir hazinenin izini sürenlerin de hedefindedir. Sahaflarda bulunan bir define haritası, Karadenizli hayalperest Yunus ile İnterpol tarafından aranan Abraham ve Joseph'i Lambousa Krallığı’na sürüklerken, adanın elektrik sorunu, Melike'nin elektrik mühendisi eski kocası Cemal'in de yolunu hazine avcılarıyla kesiştirir.

Dizdarlı’nın diğer kitapları

Dr. Bülent Dizdarlı, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Ali Nesim Edebiyat Ödülleri kapsamında 2020-2021 Roman Ödülü’ne layık görülmüştür.

Halkın Sesi ve Havadis gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Dr. Bülent Dizdarlı, köşe yazılarından derlediği “ Dünyanın Merkezinde Hayatla Polemik” adlı ilk kitabını 2008 yılında çıkarmıştır. 2011 yılında mülteci sorununu irdeleyen “Güneşe Kaçmak” adlı romanı yayımlanmıştır. 2012 yılında ise meslektaşlarıyla, yaptığı söyleşileri içeren kitabı “İmhotep’in İzinde 50 Cefa 50 Deva” Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yayını olarak çıkmıştır.

“Kuyu Mezarları Ülkesi” (Roman 2014), “Efsaneden Doğan Efsane - Mustafa Defteralı” (Biyografi 2015), “Lale - Uzak Çocuklar” (Roman 2016) ve “Hançerin Bekçisi” (Roman 2020), yazarın Khora Yayınlarından çıkan eserleridir. Dizdarlı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimlik dönemine ait anılarını, “Başhekimlik Anılarım” kitabında okuyucusuyla paylaşmıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küba'dan Türkiye'ye uzanan film gibi bir hayat: Melissa Vargas06 Eylül 2023 Çarşamba 10:34
  • Filmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi'nin bulunduğu ada her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyor05 Eylül 2023 Salı 20:59
  • İtalya'nın başı turistlerle belada: 500 yıllık çeşmeye hasar verildi05 Eylül 2023 Salı 15:34
  • Avrupa'da bir ilk: Paris'te son elektrikli scooter da kaldırıldı03 Eylül 2023 Pazar 13:18
  • Araştırma: Mozart, yeni doğan bebeklerde ağrı kesici etkisi yapıyor02 Eylül 2023 Cumartesi 17:11
  • Araştırma: Mikroplastikler beyinde birikip, davranış değişikliğine yol açıyor02 Eylül 2023 Cumartesi 16:38
  • Uluslararası Göç Örgütü: Resmi olarak iklim göçü çağına girdik02 Eylül 2023 Cumartesi 15:35
  • Her gün yarım saat okumak ömrü iki yıl uzatıyor02 Eylül 2023 Cumartesi 13:34
  • Sürdürülebilir şehirlerde yaşamak02 Eylül 2023 Cumartesi 11:42
  • Miss Kuzey Kıbrıs ile Bay Kuzey Kıbrıs belirlendi01 Eylül 2023 Cuma 09:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti