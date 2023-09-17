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Dr.Bülent Dizdarlı'nın Son Romanı "Lambousa Prensesi" Tanıtım ve İmza Etkinliği 19 Eylül Salı Yapılıyor

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Dr.Bülent Dizdarlı'nın Son Romanı "Lambousa Prensesi" Tanıtım ve İmza Etkinliği 19 Eylül Salı Yapılıyor
Dr.Bülent Dizdarlı'nın Son Romanı "Lambousa Prensesi" Tanıtım ve İmza Etkinliği 19 Eylül Salı Yapılıyor

Dr. Bülent Dizdarlı'nın son romanı "Lambousa Prensesi"nin tanıtım söyleşisi, 19 Eylül Salı günü saat 19.00'da, Yenikent'deki K.T. Tabipleri Birliği Med Club'ta gerçekleşecek. Etkinlikte, yayınevi ve yazarın konuşmalarının yanı sıra kitap satışı da yapılacak ve okurlar, yazara soru ve yorumlarını iletip kitaplarını imzalatabilecekler.
Kıbrıs efsanelerini, mitolojiyi ve günümüz gerçekliğini ustalıkla biraraya getiren "Lambousa Prensesi", şiddete uğrayan genç bir kadının iyileşme sürecini ele alırken, yarattığı çok boyutlu karakterlerle toplumun hastalıklı yönlerini ortaya koyan; sürükleyici olay örgüsüyle bir solukta okunan bir roman.

Yazarın “Bu kitabı, şiddet gören tüm kadınlara, şiddetin son bulması dileğiyle ithaf ediyorum” sözleriyle başladığı kitapta, İstanbullu genç bir kadın olan Melike’nin, yaşadığı erkek şiddetinin travmasını atlatmak amacıyla Kıbrıs'a taşınması ve ardından gelişen olaylar anlatılıyor. Abisinin çalıştığı otelde iş bularak yeni bir hayata ve adalı bir gençle yeni bir aşka yelken açan Melike'nin kaderi, bir zamanlar yelkenli bir gemiyle adaya iyileşmeye gelen Lambousa Prensesi Melaike'yle benzeşiyor. Öte yandan ada sadece yeni bir hayat kurmak isteyenlerin değil, eski bir hazinenin izini sürenlerin de hedefindedir. Sahaflarda bulunan bir define haritası, Karadenizli hayalperest Yunus ile İnterpol tarafından aranan Abraham ve Joseph'i Lambousa Krallığı’na sürüklerken, adanın elektrik sorunu, Melike'nin elektrik mühendisi eski kocası Cemal'in de yolunu hazine avcılarıyla kesiştirir.
Etkinliğe, tüm kitap severler ve Kıbrıs romancılığına ilgi duyanlar davetlidir.
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