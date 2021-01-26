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Dr. Özcan Hüdaverdi: "Kendi ayağımıza bile bile kurşun sıktık!"

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Dr. Özcan Hüdaverdi: "Kendi ayağımıza bile bile kurşun sıktık!"

İşte Hüdaverdi'nin sosyal medya paylaşımı;

"Birçok insan rehavete kapıldı, açıldı, saçıldı, temaslı olduğunu gizledi ve maalesef duyarsız oldu.

Koronavirüsü ilk başta önemsedik ve sonra vurdum duymazlığa geldik. Birçok ülke Koronavirüs nispeten kontrol altına almaya çalışılırken, bizler şu an kim suçlu diye yorumlar yapıyoruz.

Ekonomimiz için kısmi açılım yapmak zorundaydık. Doğru, yanlış bu konuda yorum yapmak istemiyorum çünkü ekonomimizin gelirleri belli ve bu sektörde çalışan binlerce insan ve o insanların gittiği berberler, restoranlar, cafeler var. Bu bir zincirdir.

Koronavirüsün aramıza girmesi için hiçbir engel, güç ve barikat yoktu ama bizler kırmızı halı sererek içimize nüfuz etmesine olanak sağladık. Suçlu biziz! Nedenmi? Geçmiş olsun ziyaretine giderek, toplantılar yaparak, yılbaşı partileri, aile ziyaretleri, toplu eğlence partileri, temaslı olup kendini gizleyen, semptomu olup doktoru tarafından pcr istenip sonradan ortadan kaybolanlanlar, kapanacağız diye marketlerde üst üste yığılanlar veya vaka olmayan bölgelerde evi olup göç etmeye çalışanlar, covid pozitif çıkan ve sanki çok büyük ayıpmış gibi kendini ve temaslılarını gizleyenlerden mi bahsedeyim!

Bu son olsun artık! Az önce meslektaşımla konuştum ve oksijene bağlı şekilde mücadele ediyor! Bizler bu kafayla açılımdan sonra aynı şekilde devam edersek eğer daha çok açılıp kapanacağız. Ben babamı ziyarete gittiğimde sosyal mesafemizi koruyarak, açık havada görüyorum. Maskemi sadece çocuğumu ve eşimi göreceğimde çıkarıyorum.

Sizlerde maskenizi, sosyal mesafenizi ve çevrenizi korusaydınız eğer bu günleri yaşamayacaktık. Ateş çemberi daralıyor demiştim. Ateş çemberinin ortasında VALS dansını sergileyen sağlıkçılar ve bunu izleyen insanların yürekleri, kesinlikle dayanamaz. Şu an avcunuzdaki en büyük hazine sağlığınız ve lütfen kendiniz Koronavirüs pozitifmiş gibi tüm sevenlerinize yaklaşmaya çalışın ve günlük hayat tarzınızı değişin!"

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